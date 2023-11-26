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胡志明市会见中国商务部部长王文涛

25日，越共中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年会见了正在该市进行工作访问的中国商务部部长王文涛。 阮文年表示，王文涛此次访问充分体现中国重视发展对包括胡志明市在内的越南合作，尤其是经贸领域的合作。

阮文年表示，胡志明市同两国各部门和地方一直以来积极实现两党、两国领导人关于推动关系的共识。胡志明市希望同中国各地方，尤其是已同该市建立友好合作关系的地方发挥合作余地，充分利用尤其是经贸领域的合作潜力，为两国人民带来利益。

阮文年强调，为了实现两党、两国关于发挥睦邻友好关系的共识，双方应开展各项切实活动，尤其是在经贸领域合作的活动，为企业和人民生产经营活动创造便利条件，助推双边合作走向深入、务实和带来切实效果。

王文涛表示，此次访问的目的在于进一步推动两国各地方乃至中越经贸合作，为实现两党、两国领导人在经贸领域的合作主张做出贡献。

王文涛表示，越中经贸投资关系取得了积极进展。经贸合作在两国关系中扮演着举足轻重的角色。中国各部门和地方重视发展与越南的经贸合作关系，鼓励并为有实力的中方企业到胡志明市及越南各地开展投资、扩大业务创造便利条件。

王文涛高度评价胡志明市的投资吸引力，表示胡志明市和中国各地以及中越两国经贸合作潜力依然巨大。除传统合作领域外，双方可探讨在数字经济、绿色经济、电子商务等新潜力领域的合作。

此外，中方欢迎胡志明市企业参与在中国举行的国际展会，旨在寻找贸易投资机会，为两国双向贸易额贡献力量。（完）

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