新闻
胡志明市会见中国商务部部长王文涛
阮文年表示，胡志明市同两国各部门和地方一直以来积极实现两党、两国领导人关于推动关系的共识。胡志明市希望同中国各地方，尤其是已同该市建立友好合作关系的地方发挥合作余地，充分利用尤其是经贸领域的合作潜力，为两国人民带来利益。
阮文年强调，为了实现两党、两国关于发挥睦邻友好关系的共识，双方应开展各项切实活动，尤其是在经贸领域合作的活动，为企业和人民生产经营活动创造便利条件，助推双边合作走向深入、务实和带来切实效果。
王文涛表示，此次访问的目的在于进一步推动两国各地方乃至中越经贸合作，为实现两党、两国领导人在经贸领域的合作主张做出贡献。
王文涛表示，越中经贸投资关系取得了积极进展。经贸合作在两国关系中扮演着举足轻重的角色。中国各部门和地方重视发展与越南的经贸合作关系，鼓励并为有实力的中方企业到胡志明市及越南各地开展投资、扩大业务创造便利条件。
王文涛高度评价胡志明市的投资吸引力，表示胡志明市和中国各地以及中越两国经贸合作潜力依然巨大。除传统合作领域外，双方可探讨在数字经济、绿色经济、电子商务等新潜力领域的合作。
此外，中方欢迎胡志明市企业参与在中国举行的国际展会，旨在寻找贸易投资机会，为两国双向贸易额贡献力量。（完）