胡志明市人民议会选举产生新一届领导班子

3月30日，胡志明市第十一届人民议会（2026-2031年任期）召开第一次会议。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光，国会副主席阮德海以及胡志明市125名新一届人民议会代表出席会议。



本次会议具有特别重要的意义，开启了胡志明市在更高要求、充满期待的新一届任期和全新发展阶段。



在第一届会议上，胡志明市第十一届人民议会依法选举产生了属于市人民议会权限内的各项职务，完成了 2026-2031 年任期市人民议会与市人民委员会的换届选举工作。



胡志明市人民议会以98.37%的赞成票，选举越共中央委员、市委副书记阮文得出任2026-2031年任期胡志明市人民委员会主席。



越共中央委员、胡志明市市委副书记、2021-2026年任期胡志明市人民议会主席武文明连任2026-2031年任期市人民议会主席。图自越通社

胡志明市人民议会以100%的赞成票，选举越共中央委员、胡志明市市委副书记、2021-2026年任期胡志明市人民议会主席武文明连任2026-2031年任期市人民议会主席。



越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光在会上发表指导性讲话时强调，本次会议意义重大，开启了新一届任期，标志着胡志明市发展进程中的重要转折点。



迈入新任期，面对快速且可持续发展的要求，市委书记建议市人民议会继续发扬优良传统，不断创新活动方式，提高各项决议与监督工作的质量；采取果断、有效的行动，不辜负全市党部、政府和人民的信任与期待。（完）