胡志明市交响音乐歌舞剧院将上演三位世界著名作曲家作品

音乐晚会由胡志明市交响歌舞剧院与密茨凯维奇（Mickiewicz）音乐学院和波兰华沙（Warsaw）音乐基金会联合举办。钢琴家乔安娜·马尔辛科斯卡 (Joanna Marcinkowska) 将在指挥家沃伊切赫·切皮尔 (Wojciech Czepiel) 的指挥下与越南管弦乐队一起演出。



音乐晚会以作曲家贝多芬的《C大调第一交响曲》拉开帷幕。第二节目为肖邦为钢琴和管弦乐队创作的《波兰幻想》。



音乐晚会以格里格的《A小调钢琴协奏曲》结束。



女钢琴家乔安娜·马尔钦科斯卡是波兰音乐学院钢琴系讲师，曾荣获多项国际奖项，在世界多地表演。在此次音乐晚会上，她将演奏肖邦和格里格的作品。



沃伊切赫·切皮尔是一位才华横溢的指挥家和作曲家。他指挥了世界各地许多管弦乐队，为管弦乐队、古典乐器创作了交响曲和音乐作品，对保留波兰风格有着特殊的热情。（完）

