胡志明市举行海外侨胞喜迎丙午年新春见面会

2月6日晚，胡志明市市委、市人民议会、人民委员会和胡志明市祖国阵线委员会在胡志明市统一大会堂举行海外侨胞喜迎2026丙午年新春见面会。约1000名海外越南人代表参加。



代表胡志明市领导向侨胞拜年时，胡志明市市委副书记、人民委员会主席阮文得介绍了胡志明市2025年在经济社会、对外、国防安全等方面取得的突出成就以及今后发展方向。他强调，这些积极成果离不开旅居全球各地越南企业界、科学家、专家、知识分子和侨胞通过投资、知识转移、市场对接和城市形象推广等方式作出的重要贡献。



多年来，胡志明市在具有关键性、战略性和长远意义的重要领域中吸纳海外越南专家、知识分子和企业家的宝贵意见建议，充分体现了侨胞对胡志明市发展的责任感和深厚情感。2025年，汇入胡志明市的侨汇达到103亿美元，同比增长约8%，成为推动胡志明市经济发展的宝贵资源，也反映了海外越南人对胡志明市投资环境、经济稳定性以及发展方向的信心。



阮文得代表市领导希望海外越南人继续发扬爱国精神和民族自豪感，与胡志明市市委、政府和市民携手同行，为胡志明市建设与发展事业作出更加积极的贡献。



在见面会上，海外越南人代表表示，将继承前辈传统，继续为胡志明市发展贡献资金、经验、技术和精神力量，并相信胡志明市将在民族奋发图强新纪元里继续快速且可持续发展。



胡志明市海外侨胞喜迎丙午年新春见面会系列活动于2月5日至6日举行，包括胡志明市领导会见优秀侨胞代表、侨胞在胡志明主席雕像敬献鲜花、典范侨胞座谈会以及参观民族传统春节文化空间等活动。（完）