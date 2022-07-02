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胡志明市为经济发展创造动力
更重要的是，所取得的成果一直给人们和企业增加信任，让他们放心加强生产经营。
多项经济指标加速
对2022年上半年胡志明市经济社会情况进行评价时，该市人民委员会表示，全市经济复苏早于预期。在2021年第四季度所取得的结果基础上，胡志明市经济继续保持强劲复苏势头。据此，尽管2021 年第三季度和第四季度国内生产总值 (GRDP)大幅下降，分别为-24.97%和-11.64%，然而，今年上半年，该市国内生产总值达728.706万亿越盾，同期增长 3.82%。
据胡志明市计划与投资局，今年上半年，工业生产指数同比增长3.1%，其中四个重点行业（机械，电子—信息技术，精制食品和食品加工，化学—橡胶化学）预计同比增长7.1% 。该市企业通过国际口岸实现货物出口总额达249亿美元，同比增长13.8%。进口总额达342亿美元，同比增长29.9%。经济发展，为财政预算增加收入，今年前六个月，国家预算总收入为 238.6 万亿越盾，完成年度预期的 61.74%，同比增长 17.49%。
胡志明市计划与投资局局长黎氏黄梅认为，上述结果体现了经济复苏过程正在朝着正确方向，企业扶持政策积极发挥效果，经济社会活动强势回归。该市领导、各局、行业已大胆调整，克服局限，支持企业解决困难。
FADO公司创始人范晋达先生表示，最近在胡志明市高科技园区举行的投资促进会议上，胡志明市人民委员会主席潘文买直接回答了他和许多其他企业提出关于对高新技术园区进行投资的行政手续、机制和政策的问题和意见。胡志明市人民委员会主席还在会上提及各单位、部门、行业在办理行政手续过程中面临的障碍。这对企业的投资意向和进度产生了积极的影响。该市人民委员会承诺将继续改善，提供有效对接、支持渠道，以便创造最佳生态系统来助力企业复苏与发展。
致力于消除瓶颈
胡志明市人民委员会主席潘文买表示，除了取得的成绩外，该市仍存在诸多困难和局限，还有很多空间没有得到有效开发。经济增长不高，未充分利用发展空间。一些行业的劳动力指数有所下降，例如：交通工具生产下降36.3%；，饮料产量下降 22.4%，化学品和化工产品生产下降21.4%； 其他加工制造业下降16.6%。2022年公共投资资金拨付率并没有达到预期。 与2020年相比，2021年全市行政改革指数有所下降（从第23位降到第43位）。
潘文买同志认为，除了关于体制、政策的障碍，投资环境仍有许多限制，尤其是人才的因素，干部、公务员履行公务时，在与个人和企业交往的过程中仍给对方造成忧虑。解决关于投资、土地、公共财产等的行政手续尚需时日，导致社会投资资金吸收受限，资本无法流入生产经营，不能创造就业机会和经济价值。
今后，胡志明市各行业、郡县需要继续解决困难，推动经济发展，促进资本流通，创造就业机会，为企业创造价值等。其中，致力于解决行政手续，消除瓶颈，逐步解决困难、障碍，促进工作进度，于2023年加快复苏与加速增长。
今年下半年的任务不仅是要完成2022年剩余时间的目标，而且还需要为2023年创造更强大的动力。（完）
多项经济指标加速
对2022年上半年胡志明市经济社会情况进行评价时，该市人民委员会表示，全市经济复苏早于预期。在2021年第四季度所取得的结果基础上，胡志明市经济继续保持强劲复苏势头。据此，尽管2021 年第三季度和第四季度国内生产总值 (GRDP)大幅下降，分别为-24.97%和-11.64%，然而，今年上半年，该市国内生产总值达728.706万亿越盾，同期增长 3.82%。
据胡志明市计划与投资局，今年上半年，工业生产指数同比增长3.1%，其中四个重点行业（机械，电子—信息技术，精制食品和食品加工，化学—橡胶化学）预计同比增长7.1% 。该市企业通过国际口岸实现货物出口总额达249亿美元，同比增长13.8%。进口总额达342亿美元，同比增长29.9%。经济发展，为财政预算增加收入，今年前六个月，国家预算总收入为 238.6 万亿越盾，完成年度预期的 61.74%，同比增长 17.49%。
胡志明市计划与投资局局长黎氏黄梅认为，上述结果体现了经济复苏过程正在朝着正确方向，企业扶持政策积极发挥效果，经济社会活动强势回归。该市领导、各局、行业已大胆调整，克服局限，支持企业解决困难。
FADO公司创始人范晋达先生表示，最近在胡志明市高科技园区举行的投资促进会议上，胡志明市人民委员会主席潘文买直接回答了他和许多其他企业提出关于对高新技术园区进行投资的行政手续、机制和政策的问题和意见。胡志明市人民委员会主席还在会上提及各单位、部门、行业在办理行政手续过程中面临的障碍。这对企业的投资意向和进度产生了积极的影响。该市人民委员会承诺将继续改善，提供有效对接、支持渠道，以便创造最佳生态系统来助力企业复苏与发展。
致力于消除瓶颈
胡志明市人民委员会主席潘文买表示，除了取得的成绩外，该市仍存在诸多困难和局限，还有很多空间没有得到有效开发。经济增长不高，未充分利用发展空间。一些行业的劳动力指数有所下降，例如：交通工具生产下降36.3%；，饮料产量下降 22.4%，化学品和化工产品生产下降21.4%； 其他加工制造业下降16.6%。2022年公共投资资金拨付率并没有达到预期。 与2020年相比，2021年全市行政改革指数有所下降（从第23位降到第43位）。
潘文买同志认为，除了关于体制、政策的障碍，投资环境仍有许多限制，尤其是人才的因素，干部、公务员履行公务时，在与个人和企业交往的过程中仍给对方造成忧虑。解决关于投资、土地、公共财产等的行政手续尚需时日，导致社会投资资金吸收受限，资本无法流入生产经营，不能创造就业机会和经济价值。
今后，胡志明市各行业、郡县需要继续解决困难，推动经济发展，促进资本流通，创造就业机会，为企业创造价值等。其中，致力于解决行政手续，消除瓶颈，逐步解决困难、障碍，促进工作进度，于2023年加快复苏与加速增长。
今年下半年的任务不仅是要完成2022年剩余时间的目标，而且还需要为2023年创造更强大的动力。（完）