胡志明市为文化产业可持续发展创造条件

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光5日在会见文艺工作者及文化领域企业界代表时强调，发展文化是胡志明市的必要任务。对文化的投资首先是为了提升市民的生活质量。长远来看，文化发展将直接贡献于国家的全面发展。



陈流光指出，胡志明市在文化发展方面具有诸多独特优势，需要继续系统并加以发挥。此外，该市近期也涌现出许多新的文化故事和艺术作品，从舞台节目到票房收入达数万亿越盾的热门电影。



实际表明，越来越多的各地文艺工作者选择胡志明市作为发展事业基地。这清晰地反映出该市所拥有的创作环境和发展机遇。



企业和文艺工作者代表在见面会上就胡志明市主要文化领域的发展方向交换了意见，涉及电影、音乐、广告及数字技术应用创意产业等领域。

在胡志明市举行的一个文艺演出活动。图自越通社

与会代表指出了文化产业存在的一些不足，如基础设施、国际市场推广、企业规模较小等，并提出了一些意见和建议。



越南VAC集团代表丁伯成建议重点聚焦若干政策集群，包括投资发展基础设施；出台税收及信贷优惠政策以支持内容生产；支持文化产品投资与出口；加强版权保护等。



丁伯成指出，截至目前，越南尚未出现市值约达10亿美元的文化企业。因此，需要建立长期投资思维，选择具备足够能力与潜力的战略合作伙伴，共同培育文化领域的“独角兽”企业。



为此，他建议推动建设国际文化产业中心，并为其制定一些特殊发展机制和政策。



关于发展文化基础设施的建议，陈流光表示，目前，该市正在促进一些重点基础设施项目，其中包括一个可容纳约7万人的大型多功能体育中心；研究建设日间服务于会议、夜间作为可容纳约2000人的剧院；投建新的表演中心等。

关于文化产品推广，陈流光表示，2027年亚太经合组织（APEC）会议是推介越南文化产业的重要机遇。届时，胡志明市将主动提议将特色文化产品纳入APEC各项活动中，为国家形象宣传做出贡献。（完）