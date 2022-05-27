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胡志明市专注于会奖旅游发展
胡志明市在该领域的活动正迅速恢复。越旅公司（Vietravel）胡志明市分公司表示，自年初以来，已为300多个会奖旅游团提供服务，总人数超过2万多人。西贡旅游总公司（Saigontourist）已为近1.4万名游客提供此类服务。
西贡旅游总公司营销和信息技术部副总监黄垂玲表示：“说到会奖旅游，就两个字“火爆”。从春节后的2月份，一直到现在，西贡旅游总公司连续接到包括企业和公司举行会议、总结会和员工奖励在内的大单。今年三月份，我们创纪录的接待了多达750人的岘港—会安线旅游团。”
滨城旅游公司（BenThanh Tourist）代表诗国维表示，今年夏天，会奖旅游市场仍持续“升温”，在经历了两年疫情的“冻结”后，这为旅游业和旅行社带来了新活力。他说：“今年 4 月份，我们接待了不少会奖旅游团，特别是其中一个团多达6000人。这是自新冠肺炎大流行以来，滨城旅游公司接待的规模最大的旅游团。他们是同一个公司，分成多个小团，出发日期和目的地不一样。”
据旅游企业称，目前国内会奖旅游团选择最多的目的地有富国、岘港、芽庄、大叻、藩切、头顿、沙巴和奠边。客户优先考虑的标准是当地拥有良好的基础设施和优质的服务，可接待大量客人，同时拥有许多亲近大自然的景点。西贡大酒店副总经理武氏清贤表示，年初以来，酒店与多家旅行社合作，成功组织了多个会奖旅游团。为此，酒店努力快速恢复、装修、美化、升级客房、宴会厅、会议室，以及培训员工提高服务质量。她说：“了解这一趋势，西贡大酒店也开拓了这方面的市场，营业收入持续增加。我们将继续改进服务、产品、设施质量，并做好营销，让游客知道胡志明市，也知道西贡大酒店是可以为他们提供服务的地方之一”。
胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，重新开放之初给游客留下好印象是非常重要的，这对旅游市场恢复的速度具有决定性意义。
选择会奖旅游作为开放和恢复旅游业的战略重点，可以说胡志明市旅游业在这个时期迈出了正确的一步。2021年，胡志明市获世界会奖旅游奖(World MICE Awards 2021)评为亚洲领先的会奖旅游目的地。这是对该市旅游业近年来所做努力的肯定。凭借自己的决心，胡志明市完全可以保持这一地位，在商务会展旅游市场创造更多的突破。（完）