胡志明市与粤港澳大湾区投资贸易论坛举行

2024年12月17日，胡志明市与粤港澳大湾区投资贸易论坛在胡志明市成功举办。该活动由香港中华总商会（CGCC）、粤港澳大湾区企业家联盟（GBA Alliance）、香港越南商会（HKVCC）联合主办，并与胡志明市投资贸易促进中心（ITPC）、广州市国际贸易促进委员会（CCPIT）和香港驻新加坡经济贸易办事处（HKETO）共同合作。



此次活动旨在促进中国大湾区与越南，特别是与胡志明市之间的交流与多领域合作，为双方企业在投资、金融、绿色经济、科技、进出口贸易、电子商务、制造业、物流、农业与食品等潜在领域的交流与务实合作提供了宝贵的机会。



出席论坛的贵宾包括胡志明市人民委员会副主席武文欢；中国驻胡志明市总领事魏华祥；广州市国际贸易促进委员会副主任张彦；香港驻新加坡经济贸易办事处处长冯浩然；以及各地区与部门领导。此次论坛还聚集了200多名国内协会、商企高级代表及60名大湾区企业领袖组成的代表团。

胡志明市人民委员会副主席武文欢表示，越南与中国，特别是与大湾区的合作关系在经济、贸易、投资和旅游等诸多领域持续取得重大发展。



目前，越南继续保持中国在东盟地区最大贸易伙伴和世界第四大贸易伙伴的地位（仅次于美国、日本和韩国）,中国是越南第一大进口市场和第二大出口市场。据计划投资部数据，2024年前7个月，香港特别行政区对越南投资达21.9亿美元，中国内地对越南投资达16.4亿美元，中国在越南实施的项目数量也处于领先地位。此前，中国对越南的直接投资主要集中在加工制造业、家具、鞋类与服装生产等领域。然而，中国的投资目前正转向高科技产业、工业生产零部件、电子、汽车和绿色能源等领域。胡志明市是中国投资项目最多的地区，共有731个项目。

武文欢强调，胡志明市作为一个特殊城市，2024年GDP增长率达到7.17%，占国家预算的27%。胡志明市拥有近千万人口和不断壮大的中产阶级，对中国企业，尤其是大湾区企业而言，是一个广阔且极具潜力的市场。

香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港越南商会会长、新华集团主席蔡冠深博士在开幕致辞中表示：“作为香港公民，我一直将越南视为我的第二故乡，新华集团自 1970 年代起就在越南开展业务，目前总部设在越南最具活力的胡志明市。我很乐意充当大湾区与越南，特别是胡志明市之间的桥梁。此次，我很高兴率领大湾区各领域60名工商界领袖和专家代表团来越南了解营商和投资环境，并寻求合作机会。一些代表团成员已经在越南投资，而其他人正在探索这里的投资机会，我特别有信心他们会对这里的景象与无数的商业投资机会印象深刻。

在论坛主题发言中，计划投资部外资局南方投资促进中心主任陈氏海燕分享了南方地区吸引外资的现状。以胡志明市与同奈省、平阳省、巴地头顿省等邻近省份为中心，南部地区目前对外国投资者极具吸引力。同时，胡志明市投资贸易促进中心副主任高氏飞云强调了胡志明市的优势，包括战略位置、超过2000平方公里的占地面积以及超过1000万的人口。胡志明市拥有许多吸引国际投资者的因素。它也是东南地区的核心城市和增长极，拥有完善的现代化公路、铁路、水路、航空运输网络，促进区域和国际互联互通。

香港特别行政区政府粤港澳大湾区发展专员陈洁玲分享了香港作为大湾区重点城市之一的优势，以及香港为推动与东南亚，特别是越南的经贸、旅游、金融、人才引进等领域的合



在总结发言中，粤港澳大湾区企业家联盟越南分会会长蔡卓思强调，联盟一直利用其在技术、金融、制造和创新方面的优势，支持越南企业进入中国市场并建立长期伙伴关系。联盟通过其越南分会组织投资贸易促进论坛，为越南企业提供宝贵的市场趋势、政策见解与机会。此外，该联盟还促进双边投资，将越南企业与战略合作伙伴联系起来，并鼓励在数字化转型、绿色经济和智慧城市发展等潜在领域进行合作。

论坛还设有超过15场商业配对活动，促进大湾区企业与越南企业之间的一对一交流，重点关注工业基础设施发展、金融服务、商业生产等。此次会议提供机会让企业展示其产品与服务，了解市场需求与合作潜力，建立新型关系以扩大业务运营范畴和可持续增长。

胡志明市与粤港澳大湾区投资商务论坛是大湾区企业代表团于2024年12月16日至20日越南访问行程中的活动之一。该代表团包括60多名金融服务、制造业、房地产与科技等各个领域的企业家与高级代表。新华集团（香港）凭借在越南超过50年的商业活动与经验，担任代表团在河内与胡志明市活动的统筹方与主要赞助商。支持机构包括香港长三角企业家国际联盟、越南中国商会胡志明市分会（CBAH）、越南粤商会、越南香港商会（HKBAV）与越南电子商务协会（VECOM）。论坛的赞助商包括信义-东方工业园区股份公司、隆城安美德都市股份公司、西贡电信技术股份公司、越南技商股份商业银行、越南盛旺股份商业银行与中国银行（香港）胡志明市分行。

