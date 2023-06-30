胡志明市与澳大利亚推进科技和创新领域的合作关系

29日下午，胡志明市人民委员会副主席杨英德会见了澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)执行经理乔纳森·劳(Jonathan Law)一行，就推动双边合作关系进行讨论。

杨英德表示，近年来越南与澳大利亚在政治、国防、安全、投资、贸易、文化、教育和科技等领域的关系蓬勃发展。越南珍惜澳大利亚政府多年来向越南各领域的科技发展所提供的支持和帮助。

杨英德高度评价澳大利亚联邦科学与工业研究组织的作用，建议双方推动开放型创新创业模式，将胡志明市与澳大利亚创新创业生态体系连接起来的合作；分享三螺旋连接模式（Triple helix connection）发展中的经验；开展大学研究成果商业化、吸引私营部门参加发展创新创业生态体系的政策和模式等的经验。

乔纳森·劳表示，2023年是澳大利亚与越南庆祝两国建交50周年的一年，这是双方进一步推进合作活动，特别是发展科技合作的良好机会。他同时高度评价胡志明市关于促进合作的各项建议，愿与胡志明市分享发展三螺旋连接模式和将各所大学和研究院的科技应用发展成为服务生活的商品中的经验。该组织愿参加将于今年底举行的胡志明市数字化转型和创新周，互相交换发展科技和创新领域的经验和知识等。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织与越南拥有密切的关系，双方在水产养殖、宇宙科学和技术未来等领域的项目进行合作。越澳创新伙伴计划（Aus4Innovation)于2018年展开，为创建两国在科技领域的紧密连接做出了重要的贡献。（完）