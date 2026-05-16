胡志明市与欧盟合作前景广阔

这是胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河5月15日晚在2026年欧洲日（EUROPE DAY 2026）纪念活动上所强调的内容。



阮禄河表示，自1990年建交以来，越南与欧盟关系不断走深走实，并且已成为欧盟与东盟国家关系中最具活力、最富内涵的合作关系之一。2026年1月，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔对越南进行正式访问期间，双方将关系提升为全面战略伙伴关系，开启越欧关系发展新篇章。



阮禄河强调，在越南与欧盟关系持续稳中向好的背景下，胡志明市一向是与欧盟及其成员国深化友好合作关系，增强互相信任的先行地方之一。截至目前，欧盟企业对越投资项目累计2700个，先进技术生产线和现代化治理模式正为胡志明市的发展进程作出重要贡献。



胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河发表讲话。图自越通社

他指出，胡志明市与平阳省及巴地－头顿省合并后，为胡志明市与欧盟拓展经贸、投资、发展合作、科技、创新、绿色物流、国际金融中心建设、应对气候变化、教育培训、文化艺术、民间交流等战略性领域合作深度广度敞开机会大门。



欧盟驻越南代表团团长朱利安·盖里耶（Julien Guerrier）大使在活动上发言时指出，多年来，欧盟与越南建立了面向未来、联系紧密的伙伴关系，双方经济纽带日益紧密。



朱利安表示，近年来国际形势的发展表明，紧密的国际伙伴关系比以往任何时候都更加重要，因为无论是应对气候变化，保障供应链稳定，还是维护和平与安全，没有任何一个国家能够独自解决这些问题。欧盟正致力于在拉丁美洲、印太地区、非洲，尤其是在东盟建立紧密、公平且稳固的伙伴关系。其中，越南是东盟内与欧盟签署合作协议的先驱国家。



朱利安·盖里耶表示，欧盟是一个坚定且稳定的合作伙伴，通过提供资金与技术支持，助力越南实现安全通信、能源基础设施、交通运输、关键原材料、半导体以及人工智能等领域发展愿景。此外，旅居欧盟27个成员国的100万名越南人也正为连接欧盟与越南社会及未来牵线搭桥等。（完）