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胡志明市与欧洲各合作伙伴深化经济合作关系
武文欢指出，欧盟各国驻越大使关注应对气候变化、基础设施、创新创业生态体系，而这也是胡志明市近期在特别是开展碳中和城市建设和绿色转型项目进程中优先发展的领域。
武文欢强调，胡志明市希望与欧洲各合作伙伴深化绿色转型、数字化转型、适应气候变化、创新创业等欧洲有优势而胡志明市有需求的领域合作关系。胡志明市领导承诺竭尽全力营造稳定的政治社会环境，保护投资者的合法利益，为包括欧洲在内的外国企业在该市实现长期稳定务实发展创造便利条件等。
会上，欧盟驻越南代表团团长朱利安·古尔利尔（Julien Guerrier）大使强调，欧盟始终重视与越南的合作关系，特别是协助开展交通、医疗、教育、应对气候变化基础设施发展项目。欧盟国家高度评价胡志明市经济发展潜力，希望提升经贸投资合作层次和水平，从而充分挖掘彼此现有潜力和优势。
西班牙、意大利、芬兰、瑞典和法国驻越南大使对数字经济、医疗、电子政务、公共投资、金融中心建设、遗产保护等领域表示关注。朱利安·古尔利尔大使和欧洲各国驻越南大使对胡志明市在建设绿色经济、智慧城市治理、推动创新等方面的努力和愿景表示印象深刻。各位大使同时强调，双方可进一步深化能源转型、应对气候变化等领域合作关系，为各方带来切实利益，同时为推动欧洲各国与胡志明市之间合作关系提质升级做出贡献等。（完）