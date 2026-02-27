胡志明市与日本山口县促进合作

胡志明市人民议会与日本山口县议会建立友好合作关系将确立正式且可持续的对话机制，有助于将双方关系提升到新的发展水平。这是胡志明市人民议会主席武文明在会见山口县议会议长柳居俊学（Yanai Shungaku）时所提出的意见。

武文明对柳居俊学一行来访表示欢迎，并强调，对于胡志明市而言，日本是其发展与融入过程中的战略伙伴。在日本各地方中，胡志明市高度重视与山口县的合作关系，希望维护和发展多年来形成和建立的传统友谊。

武文明认为，胡志明市人民议会与山口县议会签署合作备忘录将有助于增强地方层面的政治互信，为长期合作创造稳定基础，同时，促进建设和完善政策经验分享与交流，提高地方治理质量，以及确保合作的继承性和连续性，并监督两地方间合作项目的实施。

柳居俊学表示，近期山口县已成立山口县-胡志明市友好议员联盟，旨在进一步大力推动两地之间的合作活动。今后，在两个地方民选机构合作备忘录的基础上，山口县议会希望进一步加强与胡志明市的多方面合作关系，重点发挥友好议员联盟的作用，为积极推动山口县与胡志明市在所有领域的合作做出贡献。

值此机会，胡志明市人民议会主席武文明与山口县议会议长柳居俊学签署了胡志明市人民议会与山口县议会友好交流合作备忘录。

据此，双方建立友好合作关系，促进友好交流及相关专业委员会之间的协调。双方支持胡志明市与山口县在各领域的交流与合作活动，旨在不断加强两地方之间的友好合作关系。（完）