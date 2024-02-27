胡志明市与德国西门子公司加强半导体芯片行业人力资源培训合作

2月27日，胡志明市高科技园区（SHTP）与德国高科技巨头西门子（Siemens）旗下西门子EDA公司签署合作协议，共同挖掘越南半导体芯片行业人力资源培训能力。

按合作协议，双方合作协议基于发挥胡志明市高科技园区在半导体芯片行业人力资源培训的优势和经验，并充分挖掘西门子在软件设计供应和IC/PCB （集成电路、线路板）设计培训活动协调的优势。这些合作活动将于2024年开展实施。

胡志明市高科技园区管理委员会主任阮英诗相信，该协议为学生创造了在设计和验证半导体 IC 设计方面获得先进技术的机会； 同时，积累高科技领域的实践经验。双方的合作还有助于提高SHTP电子与半导体电路中心（ESC）的运营能力，为胡志明市半导体集成电路产业的发展和越南经济增长做出贡献。

西门子 EDA 全球副总裁兼东盟和中国台湾区总经理凌琳（Nina Lin）表示，作为领先的科技公司，西门子EDA不仅帮助客户引领数字化转型进程、快速构建更智能未来，还为各工业产业，尤其是半导体电子行业的人力资源开发培训提供支持。

签署仪式期间，与会代表参观了电子和半导体电路中心（ESC）。（完）