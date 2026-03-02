胡志明市与保加利亚合作伙伴深化友谊共促发展

胡志明市越南与保加利亚友好协会主席黄泰兰对越保外交、教育、贸易、经济、投资、民间外交等多个领域合作关系正呈现出强劲发展势头感到高兴。越保经济关系取得了长足发展，双边贸易额近年来持续稳定增长。



越保两国在历史方面具有诸多相似之处，76年来始终保持深厚友谊并持续得到两国领导人和两国人民的精心培育与发展。2025年10月，越保关系被升级为战略伙伴关系，使保加利亚成为巴尔干地区首个与越南建立战略伙伴关系的国家。当前，越保在政治外交、经济贸易、教育文化等领域上的合作关系正持续向好发展，体现了双方在国际舞台上的可持续合作，为构建一个和平、繁荣、共同发展的世界作出积极贡献。



纪念活动上的表演节目。图自越通社

保加利亚驻越南大使帕夫林·托多罗夫（Pavlin Todorov）在活动上发表讲话时表示，此次纪念活动清晰地表明，保加利亚与越南之间的关系不仅通过官方渠道得以维系并日益稳固，而且还通过基于相互信任与长久友谊的生动联系不断向前发展。



帕夫林·托多罗夫表示，2025年10月，保加利亚与越南正式建立战略伙伴关系，开辟了两国关系新阶段，并为未来发展提供了清晰的框架。在这一进程中，各友好协会发挥着尤为重要的作用，使两国之间达成的各项协议取得实质性进展且富有人文意义。



帕夫林·托多罗夫强调，保加利亚珍视与越南的友谊，以及支持国家发展的所有努力，相信胡志明市越保友好协会将继续在巩固两国人民之间关系中发挥积极作用。