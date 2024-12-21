胡志明市与九龙江三角洲三角洲地区13个省市进行旅游合作对接

20日，2024年胡志明市与九龙江三角洲地区13个省市旅游合作对接计划总结与2025年旅游合作对接任务部署会议在隆安省举行。

近期，各地方的合作对接已有助于扩大空间，发挥各地方优势，打造多种丰富多样、具有吸引力的旅游产品，提高竞争优势，加大目的地推广力度。有效和可持续对接，帮助各地方旅游业不仅在“走得远”而还“走得快”，“一起走”，成效显著。赴九龙江三角洲地区的游客人数、过夜游客人数和旅游总收入逐年增加。

会议上，各省市代表已就2025年旅游发展方向和任务达成一致，主要集中落实2024年未完成的任务，发展寻根旅游计划；在中部各省举行胡志明市和13个省市旅游推广活动；援助九龙江三角洲地区各省市参加在国际市场举行的旅游推广促进活动等等。

胡志明市人民委员会副主席阮文勇表示希望，2025年内，每个地方继续充分利用子啊让你资源、河道旅游资源等的优势和各优惠政策机制来吸引、鼓励对基础设施的投资，推动河道旅游产品发展。其中集中打造吸引高消费旅游人群的旅游产品和从胡志明市至九龙江三角洲各地区的旅游产品。

2024年，胡志明市与九龙江三角洲地区13个省市在旅游产品发展中取得许多成果，举行多项旅游推广和促进活动，如在芹苴市举行题为“水乡之精华”的胡志明市与九龙江三角洲地区贸易旅游周，南部才子弹唱交流活动，各地杠特色产品战熊会，公布胡志明市与13个省市对接的河道旅游线路等等。（完）