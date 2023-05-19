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胡志明市与中国上海加强合作
在视频会议上，阮文年表示，胡志明市愿同上海市配合，落实好两党和两国高层领导达成的协议和共识，为推动越中全面战略合作伙伴关系健康稳定发展，为两国人民带来切实利益做出贡献。
阮文年表示，胡志明市希望两市领导以灵活和适合的形式来加强接触和交流，进行互访；同意指导加强党和政府渠道各厅局、委员会之间的交流和分享经验；促进民间交流，加强宣传工作，让双方人民，尤其是年轻一代增加对两党和两国关系的了解，从而采取更有力的行动来发展两党和两国关系。
阮文年建议上海市委领导加强促进两个地方在经济、金融、贸易和创新技术等上海优势领域的合作，从而带来切实利益，让人民深刻感受到两各地方关系发展取得的成果。
陈吉宁对近期胡志明市取得的成就表示祝贺，认为在两党和两国在各领域紧密合作关系并已取得许多成就的基础上，两市29年来已建立友好关系，双方友好合作关系在各领域取得积极成就。
陈吉宁已介绍了上海市经济社会发展情况，认为上海与胡志明市应继续加强交流，增进对接，表示相信今后双方合作将取得积极进展，为越中两国的合作做出更大的贡献。
陈吉宁强调，上海市希望进一步密切与胡志明市在贸易领域的合作，支持企业参加合作，共促发展；加强在金融银行等领域的合作和交流，实现优势互补，互利互惠。双方在绿色发展和智慧城市合作中进一步加强自身优势，顺应世界共同发展趋势和符合各自国家的发展方向；推进两市干部、公务职员和人民字行间的交流，增进互相了解和互信，为两个地方之间的合作关系发展打下良好基础。
上海市承诺继续支持早日启动胡志明市干部互换和提升水平项目，希望邀请胡志明市企业参加将于今年11月举行的上海进口博览会，向中国介绍优质货物和产品。（完）