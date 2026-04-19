胡志明市一季度侨汇超20亿美元，同比下降16.9%：原因何在？

统计数据显示，侨汇流从2025年第四季度到2026年初呈现明显下降趋势。具体而言，在2025年最后一个季度，侨汇额达近23.8亿美元，较上一季度下降13.3%。进入2026年第一季度，这笔资金规模继续缩减至20亿多美元，环比下降15.6%。

越南国家银行胡志明市分行副行长陈氏玉莲表示，第一季度的下降反映了在国际和国内经济形势以及地缘政治变动的背景下多种因素的综合影响。全球经济复苏缓慢，多国通胀维持高位导致生活成本上升，降低了海外越南人的积蓄和汇款能力。主要经济体的紧缩货币政策也对生产经营活动造成压力，间接影响劳动者的收入。

此外，地缘政治因素特别是中东地区的冲突，加剧了能源价格波动和全球通胀压力，影响了劳动者的实际收入。在部分有越南劳工工作的中东国家，经济活动还存在局部中断的风险，对就业和收入产生负面影响，从而降低了汇款回国的能力。然而，由于来自该地区的侨汇占比不大，因此影响主要是间接的。

在国内，越南宏观经济继续保持稳定，但部分投资渠道吸引力不足，未能强劲吸引侨汇资金。越盾与美元之间的利率差异不大，也在一定程度上影响了汇款人的转款决定。此外，年底汇款高峰期过后的季节性因素也导致第一季度侨汇往往呈下降趋势。

预计今后侨汇流可能尚未明显增长，并将继续受到全球经济和地缘政治演变的影响。在越南其他一些地方也出现下降趋势。仅同奈省，截至2026年3月31日，侨汇额为3640多万美元，较2025年第四季度下降15.7%。（完）