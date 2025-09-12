胡志明主席逝世56周年敬香仪式隆重举行

1969年9月2日上午9时47分（农历鸡年七月二十一日），敬爱的胡志明主席与世长辞，留下了神圣的《遗嘱》，为子孙后代留下无价的精神遗产和深切的教诲。在遗嘱中，胡志明主席选择了巴位山作为自己一生为国为民不懈奋斗后的最终归宿。

按照遗嘱精神，胡志明主席祠堂在巴位山王峰修建，成为后代子孙敬香瞻仰、学习胡志明主席榜样的精神圣地。

56年来，全党、全民、全军始终坚守遗嘱中的伟大思想，团结一致，克服困难挑战，使越南国家不断发展壮大，国际地位和声望日益提升。

政府副总理胡德福在纪念簿留言。图自越通社

出席仪式的干部群众代表全党、全民、全军庄严承诺，将继续继承和弘扬党的光荣传统和宝贵经验，团结一致，把握机遇，发挥资源，学习和践行胡志明思想、道德和作风，为建设一个和平、统一、独立、民主、富强的越南贡献力量。

位于巴位山王峰的胡志明主席祠堂占地150平方米，建筑融合古典与现代风格，契合主席遗嘱中“建一所简朴、宽敞、坚固、凉爽的房子，让前来瞻仰的人们有休息处”的嘱托。

祠堂正中供奉主席雕像，背后悬挂国旗前方镌刻“没有什么比独立自由更宝贵”。祠堂内外陈设着主席遗嘱手迹、党中央追悼辞节选以及铜鼓等具有纪念意义的文物。

巴位国家公园王峰胡志明主席祠堂已成为举行文化信仰活动、开展红色教育的重要场所。

按照惯例，每年农历七月二十一日，党和国家领导人、地方和单位代表以及全国各地群众都会齐聚于此，举行敬香仪式，缅怀和感恩胡志明主席的丰功伟绩。（完）