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胡志明主席踏上寻求救国之路115周年： 续写越南智慧走向世界之旅
香港大学艺术与人文学院学生阮梅庆芝认为，胡志明主席寻找救国之路的历程也是越南智慧走向世界、吸收人类精华以服务国家发展事业的历程。她认为，年轻一代需要发扬敢想敢做、有创意、有担当的精神，特别是在人工智能、半导体、绿色转型和基础科学等新领域。
阮仁智同学表示，香港不仅是胡志明主席在寻找救国之路过程中曾经驻足的地方，也见证了他老人家艰苦卓绝的革命活动岁月。因此，当代青年更加深刻地认识到迎难而上的精神、坚定不移的意志以及对祖国的责任感。他希望继续努力学习和锻炼，毕业后将把在海外积累的知识和经验带回越南，为祖国发展贡献力量。
庆芝强调，胡志明主席寻找救国之路的历程不仅是探索革命道路的过程，也是不断学习、吸收人类文明成果，并将越南革命事业同国际革命运动紧密联系起来的过程。
庆芝坚信“文化是根脉、文化是本色、文化是民族”，为了发挥好历史和文化的桥梁作用，正在香港学习的越南留学生需要从最基本的行动开始，如了解历史以及双方历史的"交汇点"，通过组织活动积极推广民族文化魅力，参加自己学习环境中的交流活动等，让越南智慧能够通过香港走向世界。（完）