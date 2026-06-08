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胡志明主席踏上寻求救国之路115周年：时代的火炬及越俄年轻一代的信仰
尼基塔表示，即将到来的6月30日标志着胡志明主席首次踏上俄罗斯（当时的苏联）土地103周年。这一事件为双方后续合作奠定了基础，随后两国于1950年建立外交关系。
关于双边关系，尼基塔认为，当前两国在一定程度上保持着积极的发展动力。他指出，为了维护这一遗产，两国须在加大高层对话力度，增进两国青年之间的交流与沟通。在他看来，当双方拥有良好的对话机制时，就能够跨越分歧，这正是民间外交和俄越真正友谊的关键所在。他相信，未来两国不仅能够维持，还将进一步厚植这棵友谊之树。
俄罗斯人民友谊大学公共管理硕士研究生、俄罗斯越南学生协会副主席陈氏心英表示，对于每一位留学生而言，能够在胡志明主席曾经生活和学习过的国家学习，不仅是一种自豪感，更承载着重大的历史责任。她指出，在当今世界背景下，留学生清楚地认识到自己是年轻一代的“民间大使”，肩负着通过知识与实践行动进一步深化两国传统友好关系的使命。
为履行这一责任，陈氏心英认为，俄罗斯越南留学生要聚焦不分核心行动。首先是努力学习，最大限度吸收俄罗斯先进技术。将这些高质量知识带回祖国服务发展事业，是提升越南人的形象与信誉，巩固两国战略合作关系的最切实方式。第二是主动推广民族文化特色。留学生不应仅局限于课堂之内，而应成为文化传播者，向俄罗斯公众和国际友人推广一个和平、充满活力、富有民族特色的越南形象。
第三是实现深度融入并保持自信。越南大学生应积极参与并在青年学术论坛、青年节以及跨国志愿者项目中确立自身地位。通过主动交流、消除语言障碍，并与俄罗斯青年建立紧密联系，留学生能够拓展民间交流网络，从而为深化越俄双边关系和传统友谊作出贡献。
胡志明主席115年前开启的寻求救国之路的历程，彻底改变了一个民族的命运，并在人类历史上留下了不可磨灭的印记。在当今的莫斯科，胡志明主席的思想脉络仍在越俄青年心中得到有力传承与延续。他们不仅是历史的守护者，更是在新时代积极书写两国宝贵友谊新篇章的人。（完）