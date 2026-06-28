胡志明主席踏上寻找救国之路115周年：在法国弘扬胡志明遗产

该地在保存胡志明主席在法国的生活、事业和革命活动岁月的许多珍贵资料和实物方面具有特别重要的意义。



活动的亮点是题为“主席府胡志明主席遗迹区——越法友谊与和平空间”的专题展览。展览介绍了关于胡志明主席生平与革命事业的许多典型图片和资料，同时介绍了主席府胡志明主席遗迹区——国家级特殊遗迹，这是胡志明主席从1954年至1969年生命的最后15年中生活和工作的地方。



在系列活动框架内，主席府胡志明主席遗迹区工作团已在蒙罗公园的胡志明主席雕像前上香献花，并在蒙特勒伊市蒙罗公园园区内的历史博物馆胡志明空间进行展品整理和补充。



越南代表团在蒙特勒伊市蒙特勒公园园内的胡伯伯纪念碑前敬献献花。图自越通社

主席府胡志明主席遗迹区主任黎氏凤在接受越通社驻法国记者采访时强调：“胡志明主席是历史之人，也创造了历史。他搭建了第一座友谊之桥，为越法两国之间的相互理解和尊重奠定了基础。”



在法国工作期间，遗迹区工作团还在越南驻法国大使馆举行了胡志明主席缅怀上香仪式，并与越南驻法国特命全权大使郑德海就海外胡志明遗产价值的保护和弘扬工作进行了会谈。



此外，越南驻法国大使馆还与工作团配合，补充了多项资料和图片，完善了大使馆园区内的胡志明主席展示空间和图书馆。



此次文化科学系列活动是为继续在海外弘扬胡志明主席而开展的切实活动，同时肯定了胡志明主席的思想、道德和遗产在培育各民族友谊和推动国际对话合作方面的永恒价值。（完）