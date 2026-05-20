胡志明主席诞辰136周年：在老挝广泛弘扬胡志明主席的榜样、道德和作风

5月19日，越南驻老挝大使馆在老挝首都万象隆重举行系列活动，纪念胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）。

纪念典礼开始前，与会代表前往越老友好公园，向胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席群雕敬献鲜花；在胡志明主席祭拜室上香缅怀，并参观了以“时代象征”为主题的图书展。

在纪念典礼上，代表们观看了“胡志明主席——民族精华、时代伟人”数字展览。该展览展出了近300幅珍贵图片和文献资料，共分为四个部分：“胡志明主席——镌刻世纪印记者”、“胡志明主席——民族英华与气节的象征”、“国际友人眼中的胡志明主席”以及“胡志明遗产在越南民族新发展纪元历久弥新、永放光芒”。

与会代表还一起观看了纪录片《越南—胡志明：坚守不移的道路》。该片深刻刻画了胡志明主席的思想、道德和作风，同时传递了越南民族的爱国情怀、坚韧意志以及对独立自由的渴望。

越南驻老挝大使阮明心在纪念典礼上发表讲话时强调，在国家发展的新阶段，胡志明思想依然是越南革命指引胜利的思想基础和行动指南。他着重指出，独立自主、自力更生、全民大团结、建设廉洁强大的越南共产党以及促进人的全面发展等核心价值，在当下依然具有深远的现实意义。

为在旅老越南人社群中广泛弘扬紧跟胡志明主席榜样、坚持自学自勉的精神，组委会向各机关、团体组织及越南驻老挝代表机构所属党支部代表赠送了《追寻伟人足迹》一书。

值得一提的是，在纪念大会上，老挝国家艺术家杜昂米赛·利卡亚（Douangmixay Likaya）深情讲述了自己当年有幸谒见胡志明主席的难忘经历，分享了其关于胡志明主席和越老关系的研究与交响乐创作经历，并表达了对敬爱的胡志明主席的深厚感情。此外，阮攸老越双语学校的学生们也在活动中带来了关于胡主席的诗歌朗诵和故事讲述节目。

此次在老挝举行的胡志明主席诞辰136周年纪念活动内容丰富、意义深远，有助于深入开展传统教育，广泛弘扬胡志明的思想、道德与作风，为推动越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系万古长青、世代相传注入了新的动力。（完）