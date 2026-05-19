胡志明主席诞辰136周年：党和国家领导人瞻仰胡志明主席陵并敬献花圈

出席活动的有：越共中央总书记、国家主席苏林；政府总理黎明兴；国会主席陈青敏；中央书记处常务书记陈锦秀等各位越共中央政治局委员。



原越共中央总书记农德孟、原国家主席梁强、原政府总理范明政、原中央书记处常务书记陈国旺，以及各位中央政治局委员、中央书记处书记、国家副主席、国会副主席、政府副总理、党和国家领导人以及中央各部委、团体领导参加了活动。



代表团花圈缎带上写着：“世世代代铭记伟大的胡志明主席”。



随后，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的越南祖国阵线中央委员会代表团敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容。



在胡志明主席英灵前，党和国家领导人致以崇高敬意，深切缅怀胡伯伯——越南共产党的缔造者与锤炼者——为民族革命事业立下的不朽功勋。沿着胡伯伯开创的革命道路，我党在任何情况下都始终坚守民族独立与社会主义相结合的目标，创造性地运用和发展马克思列宁主义与胡志明思想，不断提升领导能力和战斗力，以全面同步推进革新事业，夺取最终胜利。

越共中央委员会、国家主席、国会、政府代表团在北山路英雄烈士纪念碑献花缅怀英烈。图自越通社

在新革命阶段继续践行胡志明主席的思想和道德，各级党委、党组织、政府、团体积极有效落实中央政治局第05-CT/TW号指示，为胜利实现党的十四大决议、带领国家进入新发展阶段作出贡献。



入陵瞻仰胡志明主席遗容后，越共中央委员会、国家主席、国会、政府代表团和越南祖国阵线中央委员会代表团前往北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香缅怀英雄烈士。



在庄严的气氛中，各位代表深切缅怀为民族解放事业、为祖国独立自由、为人民幸福而英勇牺牲和不懈奋斗的民族优秀儿女。代表团花圈缎带上写着：“世世代代铭记英雄烈士的功勋”。



当天上午，中央军委-国防部、中央公安党委-公安部、河内市委、人民议会、人民委员会等代表团也敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并缅怀英烈。（完）