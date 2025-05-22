胡志明主席诞辰135周年：胡志明历史性访问纪念碑在捷克赫拉斯塔瓦揭幕

越南驻捷克大使杨怀南，赫拉斯塔瓦市市长迈克尔·卡诺夫（Michael Canov）及越南人协会代表一同出席。



杨怀南强调，该纪念碑不仅是具有历史价值的工程，而是两国可持续友谊的象征。随着时间的推移，双方关系不断得到加强和发展，迈向战略伙伴关系的新时代。杨怀南表示，纪念碑所在地将成为旅居捷克越南人缅怀胡伯伯、追根溯源、凝聚社区感情的富有意义的新文化场所。



杨怀南希望赫拉斯塔瓦市继续支持保存和弘扬纪念碑的价值，同时向当地人民传播胡志明主席历史性访问的意义。他希望借此机会两国年轻一代继续为培育和发展越捷传统友谊作出贡献。



迈克尔·卡诺夫回忆了与越南第一位国家元首——胡志明主席访问赫拉斯塔瓦有关的历史记忆。



他强调，赫拉斯塔瓦与越南社群之间的关系不仅建立在历史记忆的基础上，而且通过当前生活的联系日益得到加强，并未来继续可持续发展。他对旅捷越南人社群为赫拉斯塔瓦市政府和人民所提供的支持与帮助表示深切感谢。



该纪念碑有助于旅居捷克越南青年更加了解越南民族的历史、胡志明主席的作用和地位，从而在维护民族文化特色，传承两国友好传统中培养自豪感和责任感。（完）

越通社