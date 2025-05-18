胡志明主席诞辰135周年：胡志明主席的遗产永存

马塞洛·罗德里格斯在纪念胡志明主席诞辰135周年之际在阿根廷布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）接受越通社记者采访时表示，胡志明主席是越南人民和越南共产党在打击殖民主义，为民族争取独立斗争的杰出领袖，成为了所有国家的光辉榜样。



在阿根廷，胡志明主席颇受人们的敬仰。多年来，阿根廷共产党一直关注研究、学习胡志明主席关于党建、国际共产主义运动、马克思列宁主义的书籍。胡志明主席的民族解放思想对发展中国家和南半球具有重要意义。阿根廷共产党一直努力传承胡志明主席的思想遗产和教诲，这是世界各大洲革命运动源源不断的灵感。

马塞洛·罗德里格斯重申，胡志明主席是国际共产主义运动杰出的政治活动家、越南人民的伟大领袖，他的名字已载入史册，将毕生奉献给越南民族解放斗争和共产主义事业。



马塞洛·罗德里格斯表示，他正在研究越南近年来经济社会发展成就，同时开展多项活动，促进双方的相互了解，比如去年在越南共产党高级代表团访问阿根廷期间举行的题为“胡志明主席和越南与拉美关系”的研讨会以及纪念越南南方解放、国家统一50周年的系列活动。马克思主义研究与培训中心近日推出了一本杂志，收集与会代表在此次研讨会上发表有关胡志明主席的演讲。（完）