胡志明主席诞辰135周年：胡志明主席在中国香港各界人士心中的深刻印记

曾担任电影《阮爱国在香港》顾问的研究学者李明汉表示，胡志明主席的高尚人格、崇高道德品质和坚定革命意志在香港留下了深刻的印记。正是这些品质，使得当时不少官员、律师乃至狱警都对他心生敬佩，愿意帮助他脱离“宋文初案件”的困境。律师卢斯比（Loseby）一家、副总督托马斯·索顿（Thomas Southon）夫妇等人，都因敬仰胡志明而倾力保护和支持他脱离殖民法庭的囚禁，重返国际共产主义阵营。李明汉强调，这是一笔宝贵的精神遗产，应当世代传承和广泛传播。



年过八旬的李明汉至今仍饱含热情地讲述他关于胡志明主席的研究历程。他介绍说，妻子冯丽娟深受父亲冯洪的影响，而冯洪先生曾于1959至1961年在越南的中国大使馆当厨师，为胡志明主席掌勺。在一次为周恩来总理和胡志明主席设宴的场合中，冯洪奉命烹制一道粤菜供胡主席品尝。胡主席不仅愉快就餐，还用粤语亲切地询问厨师的情况，令冯洪十分感动。这段经历也深刻影响了冯丽娟女士，她后来选择学习越南语并投身语言事业。

华侨陈复兴。图自越通社

华侨陈复兴在越南出生长大。他在回忆起1956年胡志明主席在河内华侨中学访问的情景时表示，当时，胡主席突然而至，亲切地询问同学们的学习生活，还亲自查看了学生食堂和宿舍。胡主席当时的嘱托“要努力学习，将来建设国家”至今仍铭刻在他心中。



香港越柬老华人团体联合会会长廖华梅女士也回忆起一次随周恩来代表团访问越南期间，在主席府见到胡志明主席的情景。尽管当时她年纪尚小，但胡主席慈祥、亲切的形象至今仍历历在目。她的父亲廖升曾在越南参加革命，并荣获胡主席授予的抗战勋章，该勋章如今已在北京一家博物馆中展出。

香港越柬老华人团体联合会会长廖华梅。图自越通社

今天的香港已成为繁荣的国际金融中心，但仍保留着许多与胡志明主席相关的历史遗迹，如胡主席曾被拘押的域多利监狱（Victoria Prison）及曾审理“宋文初案件”的香港最高法院。值此纪念之际，李明汉、陈复兴和廖华梅等人与越通社记者一同前往这些历史地点缅怀胡志明主席，并分享他们对这位越南民族伟人的深切敬仰之情。



胡志明主席在香港留下的，不仅仅是历史遗址，更是连接两地人民情感的宝贵精神财富。如今，这些与他有关的地方——如现已改建为大馆文化艺术中心的域多利监狱——也成为吸引越南及国际游客的重要文化地标。（完）