胡志明主席诞辰135周年：沿着胡伯伯在意大利米兰的足迹

距胡志明主席到此地已近100年，但餐馆中的“胡志明空间”依然得到精心呵护和保留。Antica Trattoria della Pesa餐馆外悬挂着一块由米兰市政府于1990为纪念胡志明主席诞辰100周年设立的白色石匾，上面刻着： “这座房屋是胡志明主席在1930年代在国外生活期间为保护人民自由，频繁造访的地方。”



餐馆设有两个房间，其中胡志明主席常坐的房间被命名为“胡志明房”，房间内摆放着胡志明主席的全身铜像，这是越南政府于2012年赠送给米兰市的礼物，铜像被庄严地摆放在房间中央，旁边是胡志明主席的照片和一些越南的实物和图片。



这块石匾自1990年起由米兰市政府在Antica Trattoria della Pesa餐馆外挂上的。图自越通社

在Antica Trattoria della Pesa餐馆设立胡志明像具有深远的历史意义，因为这里是胡主席曾经留下深刻足迹的地方。这座房屋建于1880年，经历了多次变故，但如今，餐馆依然保持着原貌，从餐馆的名称到内部的布置和家具，尤其是与胡志明主席有关的物品依旧完好无损。餐馆内仍保留着胡主席常坐的桌子和椅子，那是他阅读报纸、与意大利及国际共产主义者的朋友们会面时的座位，还有他常用的挂伞架和古秤。



意大利人民早已了解并尊敬胡志明主席，因此米兰的居民为胡志明主席曾在Antica Trattoria della Pesa餐馆生活和工作而感到自豪。



Antica Trattoria della Pesa餐馆也成为了越南各级领导和前往意大利的越南人的常去之地，同时也是意大利人民和国际友人了解胡志明主席的一个重要地方。Antica Trattoria della Pesa被意大利公众视为关于胡志明主席的“红色地址”，进一步增进了意大利人民对越南和胡志明主席的理解和喜爱。（完）