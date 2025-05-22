胡志明主席诞辰135周年——永远活在老挝人民心中

此次纪念活动在老挝人民革命党第十一届中央委员会第十次全体会议第二个工作日开幕前举行（会议时间为5月19日至23日），充分体现了老挝党和国家领导人及人民对胡志明主席——越南革命的伟大领袖、老挝各族人民亲密朋友的深厚敬意与无限怀念。



在仪式上，老挝人民革命党中央对外部代理部长本勒瓦·潘达努翁致辞，强调纪念胡志明主席诞辰的重大意义。随后，与会代表共同观看生动展现胡志明主席光辉灿烂的革命生涯的纪录片《胡志明主席在我们心中》。



该纪录片融合珍贵历史资料与深刻解说，真实再现了胡志明主席革命征程中的关键历史时刻。该纪录片通过一帧帧感人的画面，引领观众重温越南民族浴血奋战的光辉岁月，深切感受这位伟大领袖的质朴风范、远见卓识与毕生为国家独立自由而奋斗的崇高精神。



这部纪录片不仅具有重要的历史价值，更是一堂生动的思想教育课，传递了理想信念、爱国主义、奉献精神与革命坚守等核心价值。在当今世界风云变幻的背景下，学习和践行胡志明主席的思想、道德与作风，愈显现实意义和时代价值。



老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里在仪式上致辞时指出，胡志明主席不仅是越南人民的骄傲，更是老挝人民忠诚的战友与亲密的朋友。他强调，胡志明主席毕生致力于革命事业和民族解放，成功且富有创造性地将马克思列宁主义理论运用于印度支那实践，促成了1930年印度支那共产党成立，这一历史事件对推动地区反殖民斗争和民族解放运动具有决定性意义。



胡志明主席是印度支那三国人民共同的骄傲。他那句不朽名言“没有什么比独立、自由更宝贵”深刻体现了其崇高理想，并成为激励越南、老挝、柬埔寨三国革命者团结奋斗、赢得辉煌胜利的重要精神动力。



通伦强调，胡志明主席的思想、道德和革命精神将永远铭刻在老挝各代干部、党员和人民心中，继续成为激励老越两国坚定不移地维护、培育和发展两党、两国及两国人民之间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系的强大精神力量，从而共同迈向新的发展阶段。（完）



越通社