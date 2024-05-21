胡志明主席诞辰134周年： 英国学者赞赏胡主席对越南和世界革命事业所作出的贡献

基里尔·惠特克指出，胡志明主席从很小的时候就意识到法国殖民地人民对越南人民的残酷剥削，并在走遍世界寻求民族独立的道路时，胡志明了解了世界各地工人阶级和殖民地民族的斗争。



胡志明主席在《我走向列宁主义之路》作品中强调，通过实践与实习，他逐渐明白，只有社会主义和共产主义才能把被压迫民族和世界工人从奴役中解放出来。为此，他将一生奉献给越南党和人民以及国际和平与社会主义斗争。



基里尔·惠特克表示，胡志明主席具有共产战士的品质，始终怀有舍身忘我、无私无畏的爱民情怀，勇于挑战困难。他指出，在越南革命斗争中，尽管遭受监禁、疾病和物质匮乏，但他老人家仍然继续战斗，始终为他人而战。直至生命的最后日子，胡志明主席仍一向心系越南民族，对越南和世界的国家统一、独立、自由、和平与社会主义事业朝思暮想。



基里尔·惠特克认为，当前越南党和国家的政策路线就是胡志明思想的充分体现。如今的越南继续将他老人家的思想运用到建国卫国事业中，正如胡志明主席本人根据越南南方的历史和物质条件创造性地运用马克思列宁主义来寻找国家解放和社会主义建设的道路一样。



基里尔·惠特克说，胡志明思想体现在军事、教育、党建、环境、治理和日常生活等不同领域。胡志明思想鼓励民族团结，建设一个属于人民、来自人民和为人民服务的党；打击贪污浪费，厉行节约；并鼓励不断学习。



胡志明思想的运用还体现在根据胡志明思想开展反腐败、反浪费斗争和培养革命道德等方面；以及体现在越南公平、平等的选举制度中。



基里尔·惠特克表示，越南“竹式外交” 就是这一思想的创造性运用。越南的外交政策是不变的，并与越南国家密切相关的价值观和立场，即“独立、自由、和平、社会主义”和“四不”国防政策紧密相连。 基里尔·惠特克最终强调，正如胡志明主席所言：“想建设社会主义，首先要有社会主义新人”，越南正在坚定地走在建设社会主义国家和社会主义人民的道路上。（完）

越通社