胡志明主席诞辰134周年：越南与古巴英雄民族历史的相似之处

古巴与各民族友好研究院院长费尔南多•冈萨雷斯（Fernando Gonzalez Llort）、正对古巴进行访问的额越南最高人民法院副院长阮文进，越南驻古巴大使馆黎光龙、古巴许多部委、社会组织代表和群众以及旅居古巴越南人代表参加。

越通社驻哈瓦那记者报道，黎光龙大使介绍民族解放英雄，民族解放运动、国际共产主义和工人运动的杰出革命家、世界文化名人、越南民族敬爱领袖—胡志明主席的遗产。

黎光龙强调，129年前的1895年5月19日，古巴民族英雄何塞·马蒂已在争取国家独立斗争中牺牲。越南与古巴两国的两位优秀儿子的历史相似，同时也是两国在爱国精神、解放和争取民族独立的思想上的相似。两个民族对自由独立的渴望和两个民族领导人的进步思想是越南和古巴培育始终如一友谊，万古长青，世代相传的坚实基础。

古越友好协会副主席卢维斯雷·冈萨雷斯·塞斯(Ruvislei González Saez)强调，胡志明主席是为越南和人类的伟大事业而不懈斗争的伟大革命者，是一位非常伟大但也非常谦虚的人。

古巴学者表示，ICAP、古越友好协会和哈瓦那大学希望深入研究胡志明主席思想，在新时代弘扬胡志明主席遗产。

冈萨雷斯·塞斯相信两国子孙后代将继承这些永恒的价值观，推动两国和平发展、走向社会主义，不断加深两个民族之间的兄弟般团结之情。（完）