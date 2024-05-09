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胡志明主席诞辰134周年：“莲花村立大志”异地连线直播活动举行
在79个春天里，胡伯伯在故乡乂安生活了10年（1890~1895年和1901~1906年），在古都顺化生活了10年（1895~1901年和1906~1909年） 。乂安南坛是故乡，是爱国主义、学术、人文道德和奋发向上的地方，而顺化这片土地是他老人家接触西方知识并结识了许多老师和伟大知识分子的地方。
《莲花村立大志》活动通过音乐和历史资料讲述一个关于胡伯伯的童年和青春年华的故事，让观众更好地了解对他老人家的革命抱负具有决定性意义的因素。
《莲花村立大志》是由家风家规、国破家亡之痛、伟大抱负之源泉三大部分组成的一档艺术政论评论类节目。
该活动通过专家和研究人员对胡志明主席的评论、历史论据和故事，帮助乂安省、承天顺化省和全国人民更好地了解他老人家的童年和青春年华，他老人家伟大意志力的源泉以及对后来阮爱国出国寻求救国之路的历史性意义和具有决定性的影响因素。
乂安省黄稠村和顺化国学重点高中实景节目以及关于胡志明主席和他老人家的母亲的歌曲也精彩上演。这些著名歌曲仿佛他老人家童年和青春年华旅程中充满情感、有深度的故事；帮助观众更好地了解那一段岁月如何对后来的阮必成 - 阮爱国的品德、意志力和远大抱负产生深远的影响。
关于胡志明主席的生涯和伟大抱负的感人故事通过该活动得到了生动再现。 通过“莲花村立大志”活动，一代又一代越南人民对胡伯伯表达了深深的爱戴之情。（完）