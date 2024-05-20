胡志明主席诞辰134周年：旅居世界各国越南人谨记胡伯伯的嘱咐

越南驻南非大使黄士强重申，大使馆干部和党员愿学习和践行胡志明主席榜样，努力完成被交给的任务，贯彻落实第32届外交会议决议。

越南驻南非大使黄士强向胡志明主席上香。图自越通社

他表示，“我在非洲见过很多朋友，谈到越南时，他们都对胡志明主席表示钦佩，胡志明是爱国、坚忠、热爱和平和国际团结的光辉典范。”

黄士强认为，胡伯伯诞辰纪念活动是越南驻南非大使馆和代表机构干部、人员以及旅居南非越南人团结一道心系祖国，对胡志明主席表达敬意，向国际友人推广越南风土人情，致力于越南民族与五大洲强国并肩媲美的机会。

原国家主席张美花、越南驻俄罗斯大使邓明魁和旅居俄罗斯越南人代表在胡志明主席塑像前合影。图自越通社

19日当前，俄罗斯圣彼得堡越南周活动于5月16日至22日举行，胡志明主席诞辰134周年纪念活动在此活动框架内举行，有助于巩固与促进越俄两国传统友谊。

19日上午，越南驻俄罗斯大使邓明魁和两国代表来到放置在启蒙大道与胡志明市交汇处的胡志明主席塑像向胡伯伯献花。 其后，邓明魁大使一行看望慰问第488中师生，并向他们赠送慰问品和颁发奖状。

圣彼得堡市对外委员会副主席维亚切斯拉夫·卡尔加诺夫（Vyacheslav Kalganov）向越通社记者表示，这是圣彼得堡市第三次举行越南周活动，希望越南人将喜欢越南周活动，并希望该活动能够圆满结束。 越通社驻新德里记者报道，5月19日，西孟加拉州印度- 越南团结委员会5月19日在胡志明主席塑像处举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰134周年。

西孟加拉州印- 越团结委员会主席Kusum Jain和副主席Prem Kapoor谨记胡伯伯对人民的承诺，并强调在当前世界形势下，我们需要像胡志明主席这样有尽心尽力精神的领导人。该委员会其他成员对胡志明主席革命生涯和功劳的印象深刻。

西孟加拉州印- 越团结委员会一直尊重胡志明主席及他老人家思想，认为这是两国子孙后代继承和发扬的永恒遗产。

越南驻孟加拉国大使阮孟强和旅居孟加拉国越南人代表向胡志明主席上香。图自越通社

越通社驻南亚记者报道，越南驻孟加拉国大使馆同旅居孟加拉国越南人群联络委员会举行隆重仪式，纪念胡志明主席诞辰134周年。

越南驻孟加拉国大使阮孟强重申，越南党和国家历届领导人一直维持、继承与弘扬胡志明主席对侨胞的思想和感情。他强调，越南党和国家一直将侨胞视为越南民族不可分割的一部分，是越南民族的资源，是加强越南与其他国家合作友谊的重要因素。他呼吁旅居孟加拉国越南人继续学习与践行胡志明主席的思想、道德和风格，弘扬民族自豪感，维持传统文化特色，团结一致，相亲相爱，保持对家庭和祖国的感情，为国家的建设和发展事业做出贡献。

越南驻韩国大使武胡在韩国世宗大学国际研讨会上发表讲话。图自越通社

5月19日，值此胡志明主席诞辰134周年之际，一场国际研讨会在韩国世宗大学举行，旨在促进正在韩国工作、学习与生活的越南人、知识分子和大学生的联系。

该研讨会对旅居韩国越南人以及热爱越南的国际友人而言是具有特别意义的文化活动，意在促进越南与国际友人的和平友谊，共同向全世界传播关于和平友谊合作的思想，推广越南民族文化价值。（完）