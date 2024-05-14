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胡志明主席诞辰134周年：孟加拉国学习借鉴胡志明主席的农业发展思想
在座谈会上，越南驻孟加拉国大使阮孟强回顾了胡志明主席生平和革命事业以及胡志明家为民族解放和国家统一事业做出的伟大贡献，为越南人民带来独立、自由和幸福。越南民族“煊赫五洲、震动全球”的奠边府大捷是辉煌里程碑，对越南和世界历史进程具有特殊意义，鼓舞世界各地被压迫人民奋起反抗，争取独立和自由。
阮孟强在座谈会上还介绍胡志明思想在越南建国卫国事业中的伟大价值。 胡志明主席生前始终对农民阶级怀有特殊的感情，对农民阶级在越南革命中极其重要的地位和作用给予肯定。
阮孟强强调，至今，胡志明的农民和农业思想的价值依然存在，是越南人民的无价遗产，越南党和国家已继承、弘扬和创造性运用这一思想。近年来，农民生产效率和生活质量日益提高。今后，在两个民族传统友谊的基础上，阮孟强希望两国继续加强民间交流活动和农民协会的对接以及农业生产经验分享活动，为两国带来切实利益。
在座谈会上，孟加拉国学者、研究家和农民协会代表积极发表意见，对胡志明主席表达敬意，对越南给予特殊感情。他们强调，两国在民族解放斗争历史上具有许多相同点，目前仍然是密切朋友，在国家建设与发展事业中互相支持。
孟加拉国学者认为，越南将早日成为拥有先进农业的发达国家，成为孟加拉国借鉴农业发展经验的典范。（完）