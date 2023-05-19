胡志明主席诞辰133周年：胡伯伯在中国重庆进行革命活动的红色圣地

据越通社驻华记者报道，在这个革命红色圣地的二楼还有一个小房间，这是1939-1940年胡志明主席在中国期间生活和工作的地方，里面放着许多简单的物品，如一张单人床、一套办公桌椅、一个书架等。屋外挂着胡伯伯的照片片的相框和有一台他以前经常用的打字机。



据中方记载，胡志明主席在重庆从事革命活动时化名胡光，曾住在位于红岩村的八路军重庆办事处。当时，许多中共同志只认识一个化名胡光的同志，并不知道他是兄弟党的同志。每次来这里，他都住在办事处楼上的一个小房间里。在当时中国共产党人的印象中，胡光同志总是穿得很朴素，像个农村老师一样。他总是随身带着一台打字机，经常在他的房间里打字。



来到红岩革命历史博物馆时，参观胡伯伯在中国进行革命活动期间住过的简陋小屋，每一个越南人都会因为能够更加了解他老人家革命生涯中的一部分而在激动中感到自豪。这个历史性的房间里的每一件物品都让参观者想起胡志明主席的艰苦奋斗时期和越南革命的历史。（完）