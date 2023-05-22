胡志明主席诞辰133周年：参观胡伯伯曾在美国生活与工作之地



美国马萨诸塞州波士顿是胡志明主席寻找救国之路进程中的目的地之一。他在这里研究历史并了解美国人民争取独立自由和国家统一的斗争；亲眼见证并支持非裔美国人平权运动。



*另一方面，越通社驻南亚地区记者报道，越南驻孟加拉国大使馆工作人员与旅孟越南人社群联络委员会近日隆重举行了见面会和上香仪式，以纪念胡志明主席诞辰133周年。



值此机会，越南驻孟加拉国大使馆也放映了“胡志明 – 一个人的肖像”和“胡志明 – 外交思想”纪实片，向旅孟越侨同胞赠送已被翻译成孟加拉语的关于胡伯伯的两本书。（完）

邓黄江大使感谢并高度评价派克欧姆尼酒店已帮助越方保留与胡伯伯生平和事业息息相关的重要遗物；希望这些宝贵遗产继续发挥积极作用，为推崇胡志明主席这位伟大领袖、民族解放英雄、世界文化名人以及推动越美关系发展做出贡献。