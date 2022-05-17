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胡志明主席诞辰132周年：越南女博士向泰国读者传播胡伯伯思想
因此，为了向广大旅泰越南人提供关于胡伯伯传播爱国主义精神的信息，越南和泰国研究者已配合以越南语、泰语、英语三种语言撰写了关于胡志明主席在泰国革命活动过程的宝贵丛书。
《胡志明主席 – 现代越泰关系奠基人》一书合著者张氏姮。图自越通社
值此纪念胡志明主席诞辰132周年之际，《胡志明主席 – 现代越泰关系奠基人》一书的合著者张氏姮接受越通社驻泰国记者采访时表示，胡志明主席的人生和职业生涯是一段伟大的旅程，不仅因为他在越南民族历史上做出巨大贡献，而且他的相亲相爱和国际团结精神也是子孙后代效仿和学习的光辉榜样。
正在泰国南邦皇家大学教学的张氏姮博士为了表达其对胡志明主席对民族解放事业的巨大贡献表达尊敬和谢意，而想为进一步完善胡志明主席革命生涯贡献智慧和力量。
她希望《胡志明主席 – 现代越泰关系奠基人》一书泰语版将让泰国读者更加了解胡志明主席的热爱和平精神、国际团结精神，特别是其对泰国国家和人民的深厚感情。
据张氏姮介绍，该书合著者Chuan Petkaew教授曾分享说，他从少年时就听了关于胡志明主席的许多故事。他十分敬佩胡志明主席的爱国主义精神和崇高的牺牲精神。他认为，世界上很少有哪位领导人能像胡志明主席那样做到这一点。
在撰写这本书过程中，张氏姮受到了南邦皇家大学校长委员会和泰国资深研究人员的大力支持，因为这是一项具有重大意义的研究工程，不仅让泰国学者和人民更好地了解伟大的胡志明主席的生平事迹，也有助于在当前时期进一步加强泰越之间的友好关系。
南邦皇家大学于2019年5月举行《胡志明主席 – 现代越泰关系奠基人》赠书仪式暨宣传推介活动。此外，该校还向泰国100所大学的图书馆捐赠该书，为泰国师生研究二十世纪世界最伟大领袖之一的胡志明主席传记提供参考资料。（完）