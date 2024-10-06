胡志明主席纪念牌揭牌仪式在法国圣阿德雷斯市举行

越通社特派记者报道，越共中央总书记、越南国家主席苏林出席第19届法语国家首脑峰会并对法国进行正式访问期间，10月6日赴法国圣阿德雷斯市出席胡志明主席纪念牌揭牌仪式。

圣阿德雷斯市政府决定将胡志明主席纪念牌放在马斯魁勒花园里，胡志明主席曾经居住房屋门前。胡志明主席纪念牌上面是用法越双语写道： “胡志明主席在为越南未来的漫长旅程中，1911年至1912年间，曾在圣阿德雷斯市的“马斯魁勒”花园生活和工作。”

苏林总书记、国家主席在活动上发言时，高度赞赏圣阿德雷斯市政府决定将胡志明主席纪念牌视为该市遗产不可分割的一部分。他对法国人民一直以来为保护记录了胡志明主席在救国之路上留下的印记的历史遗址表示感谢。

苏林总书记、国家主席强调，胡志明主席是越南人民精神和勇气的光辉象征。他老人家不仅是越南民族的杰出和平缔造者，也是为世界各国人民的解放而奋斗的坚定战士。苏林总书记、国家主席强调，胡志明主席纪念牌将成为越南人民以及所有渴望和平与独立的民族的纪念场所。这也是联系越南与法国历史关系的证据之一。

苏林总书记、国家主席希望，凭借现有关系，圣阿德雷斯市将与越南各城市开展更多交流与合作，为巩固两国各层次、各领域的合作、增进两国人文交流作出贡献。

圣阿德雷斯市市长于贝尔（Hubert Dejean de la Batie）认为，胡志明主席纪念牌不仅是越南，也是法国的历史标志。这充分体现了圣阿德雷斯市乃至法国人民对胡志明主席和越南人民的感情、友谊与团结。

圣阿德雷斯是与胡志明主席寻找救国之路相关的地方。 1911年，胡志明（当时24岁）在这里待了一个月，在等待船只修理的同时，为马斯魁勒家族当园丁。值得注意的是，圣阿德雷斯市政厅保存的有关圣阿德雷斯地址的介绍书中提到了这一事件。（完）