胡志明主席在比斯克拉的印记：越南与阿尔及利亚友谊的生动象征
在返回阿尔及利亚南部比斯克拉省的途中，越通社驻阿尔及利亚记者有机会重访了历史悠久的跨大西洋酒店（Trans Atlantic，现名为AN Hotel），胡志明主席在1946年访问法国期间曾下榻于此。在那里，他老人家与阿尔及利亚爱国人士会面交流，就这个北非国家的民族解放之路提出了战略性的预测。
历经近八十载春秋，当年的历史空间依然存在，尽管酒店名称和所有权已发生变化。从一座带有殖民时期印记的建筑，跨大西洋酒店如今已转为私人所有的AN Hotel。然而，尤为值得珍视的是，与胡志明主席相关的历史记忆仍被悉心保存。胡志明主席的肖像被悬挂在酒店最庄重的位置。胡志明主席的名字与曾在此留下足迹的世界著名人物姓名被镌刻在一块大型铜牌上，彰显了胡志明主席在世界上的历史地位。
据酒店管理方的介绍，每年AN Hotel都迎来众多国际及越南代表团前来参观、住宿并缅怀历史。不少越南人专程来到比斯克拉，寻访胡志明主席曾到访的这一历史坐标。
胡志明主席早已成为越南与阿尔及利亚友谊以及两个民族革命斗争历程的重要象征。他老人家对非洲民族解放运动所展现出的思想视野和深切共鸣有助于推动越南与包括阿尔及利亚在内的世界各国人民的情感联结。
值此纪念胡志明主席返回祖国、直接领导越南革命85周年（1941.1.28—2026.1.28）之际，重访比斯克拉AN Hotel之旅不仅是一段致敬历史的行程，而且是回望胡志明主席的革命足迹、铭记他老人家留下的遗产价值的重要契机，同时也彰显了越南与阿尔及利亚深厚友谊的基础。（完）