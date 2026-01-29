胡志明主席在比斯克拉的印记：越南与阿尔及利亚友谊的生动象征

胡志明主席的肖像被悬挂在酒店最庄重的位置。图自越通社

据酒店管理方的介绍，每年AN Hotel都迎来众多国际及越南代表团前来参观、住宿并缅怀历史。不少越南人专程来到比斯克拉，寻访胡志明主席曾到访的这一历史坐标。



胡志明主席早已成为越南与阿尔及利亚友谊以及两个民族革命斗争历程的重要象征。他老人家对非洲民族解放运动所展现出的思想视野和深切共鸣有助于推动越南与包括阿尔及利亚在内的世界各国人民的情感联结。



AN Hotel的空间。图自越通社

值此纪念胡志明主席返回祖国、直接领导越南革命85周年（1941.1.28—2026.1.28）之际，重访比斯克拉AN Hotel之旅不仅是一段致敬历史的行程，而且是回望胡志明主席的革命足迹、铭记他老人家留下的遗产价值的重要契机，同时也彰显了越南与阿尔及利亚深厚友谊的基础。（完）



