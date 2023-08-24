胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗领袖对越古关系做出的贡献研讨会举行

在于8月22日至24日对古巴进行正式访问期间，由越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义为首的越南共产党代表团已同古巴共产党联合举行了胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗总司令对越古兄弟般情谊做出的贡献研讨会。

据越通社驻哈瓦那记者报道，阮仲义在研讨会上发表讲话时强调了胡志明市主席与菲德尔·卡斯特罗总司令的人格和革命思想。两位领袖不仅为越南和古巴民族解放事业而奋斗和奉献一生，而还引领越南和古巴人民进行彻底解放斗争，牢牢捍卫独立、自由和全体人民的幸福之路——与民族独立和社会主义紧密相连的道路。

古巴共产党中央书记处书记、中央思想部部长罗赫利奥·波朗科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）在发表讲话时已突凸显了菲德尔·卡斯特罗领袖与胡志明主席思想宣传工作的必要性。

访问期间，阮仲义一行已礼节性拜会了古共中央政治局委员、中央书记处常务书记罗伯托•莫拉莱斯•奥赫达（Roberto Morales Ojeda）；古共中央政治局委员、国务委员会副主席萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨（Salvador Valdes Mesa）、古巴全国人民政权代表大会秘书长兼国务委员会秘书长阿科斯塔（Homero Acosta Álvarez）；同古巴信息与社会传播委员会主席阿方索·诺亚·马丁内斯（Alfonso Noya Martínez）举行工作座谈。

在会见和座谈上，阮仲义一行强调了此次访问的目的旨巩固和进一步密切两党之间的特别友好关系；推进党渠道的合作，分享理论研究、政治思想和道德教育，思想根基信宣传和保护工作、斗争驳斥歪曲事实的信息等工作的经验；加强两国在多领域的合作关系等。

访问古巴期间，阮仲义还探访了越南驻古巴大使馆和各代表机构，同大使馆和各代表机构工作人员和在古越南学生和旅古越侨代表会面。

访问期间，阮仲义一行已前往首都哈瓦那胡志明公园，向胡志明主席献花；参观菲德尔·卡斯特罗中心等。（完）