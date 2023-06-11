胡志明主席发出“爱国竞赛号召书”75周年：范明政总理出席全国先进典型表彰大会

值此胡志明主席发出《爱国竞赛号召书》75周年之际，6月11日上午，中央竞赛奖励委员会在河内隆重举行了全国先进典型表彰大会。全国700个先进典型参加。

越共政治局委员、政府总理、中央竞赛奖励委员会主任范明政主持召开会议并发表了重要讲话，希望和表示相信每个先进典型将成为传播关于道德、责任意识和贡献精神的芬芳花朵。

范明政总理在表彰大会上发表讲话时表示，75年前，胡志明主席于1948年6月11日发出了“爱国竞赛号召书”，正式在全党全民全军中发起爱国竞赛运动。胡志明主席明确指出：“竞赛就是爱国”，“爱国就要竞赛”，鉴于此“竞赛者是最爱国者”，“凭借我们民族不屈不挠的精神和无穷无尽的力量、我国人民和军队的爱国情怀和坚定意志，我们能够获胜，我们必将获胜” 。

胡志明主席的号召已鼓舞和激励全党、全民、全军弘扬爱国传统、团结精神、自力自强意志；克服种种艰难险阻；在劳动、生产、战斗等方面不断创新，为捍卫和建设国家事业做出了切实的贡献。

从此至今，爱国竞赛在全国各地越来越强劲、深广地发展，得到了各阶层人民的积极参与，并取得了巨大成效。这是让越南革命从胜利走向胜利的重要动力。

在越南实现国家统一并走向社会主义道路，特别是在实施改革开放近40年中，各个竞赛运动在所有领域和广大干部群众中以形式丰富多样越来越强劲发展，其具有很强的吸引力和传播力。典型的运动是：“高效劳动，创新劳动”； “竞赛决胜”、“致力于国家安全”； “教得好，学得好”； “巧妙的民运”、“全国携手共建新农村”、“全国携手帮助贫困者——不让任何人掉队”，“全国团结携手同心协力防控并战胜疫情”，“促进基础设施同步、现代发展，并厉行节约反浪费”等。

这些竞赛运动在物质上和精神上创造了巨大力量，有助于发挥全国的潜力和优势，为胜利实现各个革命时期的政治任务作出了积极贡献。 从而有助于促进社会经济发展，加强国防安全，维护独立、主权和领土完整，积极深入且全面地融入国际社会等。

范明政总理表示，从这些竞赛运动中出现了涉及多个领域的先进典型。

范明政总理代表党和国家领导人对先进典型表示热烈祝贺和给予表扬； 同时高度评价各个爱国竞赛运动和竞赛奖励工作在过去一段时间所取得的良好成效。

范明政总理要求中央竞赛奖励委员会、祖国阵线以及各部门、行业、地方和社会团体以丰富的内容和多样的形式继续发起并组织更多的与落实整治任务相结合的爱国竞赛活动。

范明政总理要求各先进典型不要对已有成就感到满足，而需要一直保持着向前努奋斗精神，为社会、祖国和人民贡献更多的力量。

值此之际，越南总理范明政向各个领域的75名先进典型颁发了奖状。（完）