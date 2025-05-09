胡志明主席与越南—阿塞拜疆石油工业纪念室：续写两国关系的历史篇章

在典礼上，苏林总书记强调，越阿传统友谊始于1959年胡志明主席对阿塞拜疆的历史性访问，由两国历代领导人与人民共同培育。苏林特别指出，胡志明主席早就认识到石油工业在建设和保卫越南祖国事业中的重要作用，并始终关注如何寻找这种宝贵资源以服务国家发展。



苏林对阿塞拜疆等国际友人给予的帮助表示感谢。阿塞拜疆是全球享有盛名的石油勘探与开采国之一，也为越南培养了许多石油领域的高素质领导干部和技术人员。



苏林建议阿塞拜疆国家石油与工业大学继续关注并为越南培养更多石油、能源等领域的优秀大学生和研究人员，使之与两国新建立的战略伙伴关系水平相匹配。



越共中央总书记苏林偕夫人吴芳璃率与代表们合影。图自越通社

苏林强调，值此胡志明主席诞辰135周年（1890年5月19日－2025年5月19日）之际，胡志明主席与越南—阿塞拜疆石油工业纪念室的落成不仅体现了两国人民实现胡志明主席夙愿、推动越南石油工业持续发展的共同决心，也进一步深化了越南与阿塞拜疆在石油领域的合作。



该纪念室位于阿塞拜疆国家石油与工业大学校园内，用于展示和保存胡志明主席与阿塞拜疆、两国领导人互访活动以及他老人家与越南—阿塞拜疆石油工业相关的珍贵图像与资料。这将成为越南与阿塞拜疆关系，特别是石油领域合作历史的延续之地，也为越南、阿塞拜疆及各国学生和来访者提供了解越南伟大领袖的机会。



该纪念室的落成是国际社会，特别是阿塞拜疆人民对胡志明主席深厚情感的真实体现，尤其是在两国纪念正式建立战略伙伴关系的背景下。



越南国家石油与能源集团（Petrovietnam）领导黎孟雄表示，该纪念室的落成不仅象征着越南与阿塞拜疆由胡志明主席精心培育的忠诚而深厚的传统友谊，也是Petrovietnam在转型阶段的新愿景、新起点，为两国战略伙伴关系的新发展阶段作出积极贡献。（完）