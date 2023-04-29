“胡志明主席与北宁省党部、政府和人民”专题图片资料展正式开幕

4月28日上午，“胡志明主席与北宁省党委、政府和人民”专题图片资料展在北宁省博物馆正式开幕。

此展在纪念胡志明主席诞辰133周年（1890.5.19~2023.5.18）、南方解放国家统一48周年（1975.4.30~2023.4.30）、国际劳动节137周年（1886.5.1~2023.5.1）和庆祝18.5博物馆国际日之际举行的活动。

此展介绍从北宁省博物馆、中央和各地方资料库选择和收集的300多幅图片、资料和实物，分为“胡志明主席– 爱国爱革命光辉榜样”、“胡志明主席与北宁省党委、政府和人民”、“北宁省推进学习和践行胡志明思想、道德和工作作风”等三个主题展区。

北宁省文化体育与旅游厅副厅长阮文答透露，胡志明主席生平曾经18次走访并与该省党委、政府和人民举行工作会谈；每一次走访都与国家重大历史事件联系在一起，充分体现以胡志明主席为首的党和国家交付给北宁省的路线、政策和革命任务。

此展让各阶层人民群众，特别是干部、党员和青年一代更加深刻地了解胡志明主席生平和革命生涯及其对越南党、革命和民族的丰功伟绩；从而支持北宁省干部、党员和各阶层人民在当今祖国建设和捍卫事业中学习和践行胡志明思想、道德和作风工作等。

按计划，此展将持续到2023年9月底。（完）