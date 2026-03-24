胡德福副总理：欧盟是越南首要经济合作伙伴之一

3月24日上午，越南政府副总理胡德福在河内出席以“全球门户战略：面向可持续未来的投资合作”为主题的欧盟与越南商务投资论坛。此次论坛由欧盟驻越南代表团与越南财政部外国投资局以及越南欧洲商会（EuroCham）联合举办，吸引了来自政府机构、金融组织及越欧领先企业的约500名代表参加。



胡德福在论坛上发表讲话时强调，30年来，越欧关系不断强劲发展。目前，欧盟是越南长期且可靠的首要经济合作伙伴之一，双边贸易额稳定增长，并希望在多领域继续扩大合作。



胡德福建议欧盟加强支持越南获取绿色金融资源、转让技术，并推动在可再生能源、绿色经济、数字经济、半导体技术及战略基础设施等领域的投资。同时呼吁欧盟成员国尽快完成对《越欧投资保护协定》（EVIPA）的批准，从而完善法律走廊，增强双方企业的信心。



本次论坛焦点是欧盟宣布向越南提供总额超过 5.6 亿欧元的投资包，重点用于能源转型、可持续交通发展及基础设施能力提升。



欧盟负责国际伙伴关系的委员约瑟夫·西克拉（Jozef Síkela）表示，这是满足越南对清洁能源和可持续发展日益增长需求的具体举措。其中，装机容量为1200兆瓦的北爱抽水蓄能电站项目被视为重点投资项目之一，有助于确保电力系统稳定运行并提高可再生能源的综合能力。



此外，欧盟还启动了价值4000万欧元的可持续交通支持机制，为大型铁路和城市交通项目筹集超过 10 亿欧元的资金。



此次论坛另一大亮点是促进绿色金融并为民营部门提供支持。欧洲投资银行（EIB）与越南科技商业股份银行（Techcombank）宣布签署2亿欧元的融资协议，旨在扩大越南企业在可再生能源、节能和清洁交通等领域中获取资金的渠道。



越南政府副总理胡德福和欧盟负责国际伙伴关系的委员约瑟夫·西克拉见证了法国开发署（AFD）与越南电力集团（EVN）关于北爱抽水蓄能电站项目贷款协议的签字仪式。图自越通社

EIB 副行长尼古拉·比尔（Nicola Beer）表示，EIB 将通过提供长期资金、技术专业知识和高标准，继续与越南同行，助力促进绿色转型进程并提升增长质量。



论坛的各专题讨论会聚焦支撑越南可持续发展的关键领域，包括：可持续交通、能源转型、基础设施互联互通、绿色与数字“双重转型”，以及投资经营活动中的环境、社会和治理（ESG）标准，为政策制定者、企业领袖和专家直接沟通，更新趋势并寻找合作商机提供便利。

除了政策对话外，欧盟和越南企业在交通运输、物流、数字医疗和工业等领域的多项合作协议公布仪式将在此次论坛期间举行，有助于促进经济互联互通和扩大价值链。



同日，胡德福会见了来访的约瑟夫·西克拉委员。会见中，他强调，越南一向重视并支持包括“全球门户”在内的欧盟各项倡议，其符合越南可持续发展目标。



胡德福建议约瑟夫·西克拉在“全球门户”框架内配合有效开展越南各合作项目，并鼓励欧盟企业投资于越南的大型项目，包括胡志明市和岘港市新设立的国际金融中心，有助于加强在基础设施互联互通、绿色转型、数字化转型、能力建设方面的合作，并促进越南企业更深入地参与欧盟供应链。



约瑟夫·西克拉强调，欧盟将越南视为东盟中最重要合作伙伴，并认为，在世界形势复杂多变的背景下，越南是极为可靠的伙伴。双方需要加强在投资、基础设施互联互通、能源转型和人力资源开发等领域的合作，以服务于绿色、数字和循环经济发展。



双方一致同意在新关系框架内继续加强交流、密切合作，为促进世界和地区的和平、稳定、合作与可持续发展作出积极贡献。（完）