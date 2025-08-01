胡德福副总理：保持汇率稳定，推动经济增长

会议上，越南国家银行代表汇报了信贷机构重组与不良贷款处置工作。财政部、建设部、公安部、工贸部、农业与环境部、自然资源与环境部、司法部、科技部、政府办公厅、国家审计署、中央政策战略部等的代表就落实政府总理批准《2021-2025年阶段信贷机构重组与不良贷款处置提案》的第689/QĐ-TTg号决定提出的任务的执行结果，以及人寿保险领域安全可持续发展的若干问题进行了讨论。



胡德福副总理表示，指导委员会已大力推进信贷机构重组工作，成功转型4家银行，目前正在对SCB银行进行结构重组。



胡德福充分肯定各部委代表的意见和建议，要求越南国家银行采纳并完善报告，继续实施相关方案，以更有效地管理信贷机构未来的运营活动。



胡德福副总理发表讲话。图自越通社

胡德福强调，要切实有效执行货币政策，保持宏观经济稳定，防控通胀，稳定汇率，推动经济增长。同时，必须严格管理，确保银行体系的稳固稳定；持续监督评估已重组信贷机构及潜在薄弱银行，及时、有效提出处理方案。



胡德福要求协调统一、合理配合货币政策与财政政策，同时推进支付活动数字化转型，有效调控货币政策，保障生产经营的资金供应；加强对外汇市场的管理，保持美元汇率稳定，研究并提出发行美元计价债券的相关建议。



关于信贷额度（credit room），胡德福认为，在短期内这仍是重要的管理工具，在当前阶段适度提升信贷额度是必要的。对经营状况良好的银行，应适当扩大信贷额度，为经济注入更多资金。



此外，要科学设计并高效实施保障性住房贷款、扶贫贷款等优惠信贷包；严格管理资金流向，引导信贷服务于生产经营，助力经济快速、可持续发展。加强并提升检查、审计和监督工作的效率；坚决处理不良贷款问题。（完）