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胡德福副总理：保持汇率稳定，推动经济增长

8月1日上午，越南政府副总理胡德福主持召开信贷机构重组与不良贷款处置指导委员会（以下简称指导委员会）会议。

会议上，越南国家银行代表汇报了信贷机构重组与不良贷款处置工作。财政部、建设部、公安部、工贸部、农业与环境部、自然资源与环境部、司法部、科技部、政府办公厅、国家审计署、中央政策战略部等的代表就落实政府总理批准《2021-2025年阶段信贷机构重组与不良贷款处置提案》的第689/QĐ-TTg号决定提出的任务的执行结果，以及人寿保险领域安全可持续发展的若干问题进行了讨论。

胡德福副总理表示，指导委员会已大力推进信贷机构重组工作，成功转型4家银行，目前正在对SCB银行进行结构重组。

胡德福充分肯定各部委代表的意见和建议，要求越南国家银行采纳并完善报告，继续实施相关方案，以更有效地管理信贷机构未来的运营活动。

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胡德福副总理发表讲话。图自越通社

胡德福强调，要切实有效执行货币政策，保持宏观经济稳定，防控通胀，稳定汇率，推动经济增长。同时，必须严格管理，确保银行体系的稳固稳定；持续监督评估已重组信贷机构及潜在薄弱银行，及时、有效提出处理方案。

胡德福要求协调统一、合理配合货币政策与财政政策，同时推进支付活动数字化转型，有效调控货币政策，保障生产经营的资金供应；加强对外汇市场的管理，保持美元汇率稳定，研究并提出发行美元计价债券的相关建议。

关于信贷额度（credit room），胡德福认为，在短期内这仍是重要的管理工具，在当前阶段适度提升信贷额度是必要的。对经营状况良好的银行，应适当扩大信贷额度，为经济注入更多资金。

此外，要科学设计并高效实施保障性住房贷款、扶贫贷款等优惠信贷包；严格管理资金流向，引导信贷服务于生产经营，助力经济快速、可持续发展。加强并提升检查、审计和监督工作的效率；坚决处理不良贷款问题。（完）

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