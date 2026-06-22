Báo Ảnh Việt Nam

新闻

胡国勇副总理：推动土地资源得到有效利用，为发展注入动力

6月22日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持了2021-2030年阶段及2050年远景国家土地利用规划调整的审定会议。 确保规划体系中的统一性

越南农业与环境部国家土地调查规划中心代表表示，在实施国会关于2021-2030年国家土地利用规划的第39/2021/QH15号决议近5年后，国家发展背景已发生诸多变化，需要进行核查、调整以适应新要求。

规划调整草案的制定紧密遵循了党和国家关于经济社会发展、保障国防安全及可持续发展的重大方针和方向；同时符合调整后的新行政组织模式。

规划调整确定土地是特别重要的资源、主要生产资料和战略发展资源。规划调整必须确保从中央到地方规划体系的统一性；合理、节约、有效地分配土地资源；实现经济发展、环境保护、适应气候变化和保障社会民生之间的和谐。

根据草案，未来土地需求将优先用于发展同步、现代的基础设施；工业园区、经济区、物流中心；战略交通项目、大城市和重点能源项目。同时确保合理的水稻田储备，维持森林覆盖率在42%以上，加强生物多样性和重要生态系统的保护。

农业与环境部建议继续推动数字化转型，建设全国集中的土地数据库；在土地变动管理、监测中应用人工智能、大数据、物联网和地理信息系统。

发挥国家特别重要资源的价值

胡国勇在会议总结中强调，国家土地利用规划不仅是分配土地指标，更应成为经济增长、环境保护、保障国防安全的杠杆，并最大限度地发挥国家特别重要资源的价值。

他要求规划必须确保与国家规划、区域规划和省级规划的统一性和同步性；优先将土地资源用于交通基础设施、能源、工业园区和城市等领域的动力项目、重点工程。

他同时要求彻底解决土地浪费问题，尤其是"纸上谈兵"、实施缓慢或闲置荒废的项目。规划调整必须着眼于使土地得到实质、有效的利用，服务发展，杜绝囤地待价、长期占有项目资源等情况。

此外，胡国勇要求农业与环境部研究灵活的土地使用指标分配机制，建立各地之间根据实际需求和使用效率进行年度调整的机制。同时加强对土地使用指标执行情况的监督和评估；坚决收回使用效率低下的地方的指标，重新分配给执行更好的地方和单位。

他责成农业与环境部与相关部委配合，抓紧核查数据，完善申报材料并报送政府，提交国会下一次会议审议通过。（完）

更多>>

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

越南驻南苏丹野战医院开展儿童健康保护行动

为响应联合国驻南苏丹特派团的号召以及分区司令部关于支持社区防控霍乱和埃博拉疫情的指示，越南7号二级野战医院向阳光（Sunshine）小学捐赠了医疗物资，并进行了防疫实操指导。
更多

Top