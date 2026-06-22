胡国勇副总理：推动土地资源得到有效利用，为发展注入动力

确保规划体系中的统一性

越南农业与环境部国家土地调查规划中心代表表示，在实施国会关于2021-2030年国家土地利用规划的第39/2021/QH15号决议近5年后，国家发展背景已发生诸多变化，需要进行核查、调整以适应新要求。

规划调整草案的制定紧密遵循了党和国家关于经济社会发展、保障国防安全及可持续发展的重大方针和方向；同时符合调整后的新行政组织模式。

规划调整确定土地是特别重要的资源、主要生产资料和战略发展资源。规划调整必须确保从中央到地方规划体系的统一性；合理、节约、有效地分配土地资源；实现经济发展、环境保护、适应气候变化和保障社会民生之间的和谐。

根据草案，未来土地需求将优先用于发展同步、现代的基础设施；工业园区、经济区、物流中心；战略交通项目、大城市和重点能源项目。同时确保合理的水稻田储备，维持森林覆盖率在42%以上，加强生物多样性和重要生态系统的保护。

农业与环境部建议继续推动数字化转型，建设全国集中的土地数据库；在土地变动管理、监测中应用人工智能、大数据、物联网和地理信息系统。

发挥国家特别重要资源的价值

胡国勇在会议总结中强调，国家土地利用规划不仅是分配土地指标，更应成为经济增长、环境保护、保障国防安全的杠杆，并最大限度地发挥国家特别重要资源的价值。

他要求规划必须确保与国家规划、区域规划和省级规划的统一性和同步性；优先将土地资源用于交通基础设施、能源、工业园区和城市等领域的动力项目、重点工程。

他同时要求彻底解决土地浪费问题，尤其是"纸上谈兵"、实施缓慢或闲置荒废的项目。规划调整必须着眼于使土地得到实质、有效的利用，服务发展，杜绝囤地待价、长期占有项目资源等情况。

此外，胡国勇要求农业与环境部研究灵活的土地使用指标分配机制，建立各地之间根据实际需求和使用效率进行年度调整的机制。同时加强对土地使用指标执行情况的监督和评估；坚决收回使用效率低下的地方的指标，重新分配给执行更好的地方和单位。

他责成农业与环境部与相关部委配合，抓紧核查数据，完善申报材料并报送政府，提交国会下一次会议审议通过。（完）