胡国勇副总理：以实际成效作为衡量战略技术发展的标准

据越南科技部代表在会上的报告，尽管相关工作启动时间不长，但各部门、机关已积极主动设立专门协调机制，梳理现有计划和项目，广泛动员企业、研究院、高等院校及专家参与。目前，许多任务初步明确产出成果、参与企业、资源需求以及至2030年的实施路线图。



各部门、机关累计提出了48项任务。其中值得关注的是，科技部初步形成了战略技术发展任务，重点聚焦人工智能（AI）、边缘AI摄像头、无人机、自主移动机器人、稀土深加工技术以及新一代移动通信网络基础设施等领域。



教育培训部提出建设国家智慧教育平台，应用可控人工智能技术和虚实融合系统等任务。



截至目前，根据第808/QĐ-TTg号决定承担主要任务的各部门和机关基本完成了任务梳理、制定与提报工作。多项任务明确了产出成果、参与企业、实施路线图及资源需求。部分任务主动了配置资源，并确定可于2026年内立即启动实施。



越南政府副总理胡国勇主持召开政府战略技术发展工作组第一次会议。图自越通社

胡国勇在会上发表总结讲话时指出，政府已筛选出20个战略技术领域，并向10个部门下达了具体任务。各部门须立即从准备阶段转入实际实施阶段，重点形成具体产品、技术和企业，确保取得清晰、可见、可量化且具有实质成效的成果。



胡国勇要求，在2026年6月内完成《高科技法》实施细则的制定工作，其中需重点关注与战略技术相关的内容；同时研究并提出识别、认证机制并标识战略技术产品。



关于第808/QĐ-TTg号决定的落实工作，胡国勇责成科技部汇总各部门提出的任务，组织评审并指导实施。各部门须主动配置人力与资源，明确实施目标、成果和进度，力争在2026年内能取得具体成果。对于超出权限范围的困难和障碍，应及时上报政府，以寻找解决方案。



另外，科技部加快完善国家重点研究中心、实验室发展方案，为战略技术的研发提供服务，同时开展战略技术领域高素质人力资源培训等。



胡国勇强调，必须采取果断有力的行动，统筹推进各项工作，以实际成效作为衡量标准，要求各部门、单位尽快细化工作任务，明确责任分工，抓好组织实施，尽快形成战略技术产品，助力提升国家竞争力等。（完）