新闻
胡国勇副总理：以实际成效作为衡量战略技术发展的标准
据越南科技部代表在会上的报告，尽管相关工作启动时间不长，但各部门、机关已积极主动设立专门协调机制，梳理现有计划和项目，广泛动员企业、研究院、高等院校及专家参与。目前，许多任务初步明确产出成果、参与企业、资源需求以及至2030年的实施路线图。
各部门、机关累计提出了48项任务。其中值得关注的是，科技部初步形成了战略技术发展任务，重点聚焦人工智能（AI）、边缘AI摄像头、无人机、自主移动机器人、稀土深加工技术以及新一代移动通信网络基础设施等领域。
教育培训部提出建设国家智慧教育平台，应用可控人工智能技术和虚实融合系统等任务。
截至目前，根据第808/QĐ-TTg号决定承担主要任务的各部门和机关基本完成了任务梳理、制定与提报工作。多项任务明确了产出成果、参与企业、实施路线图及资源需求。部分任务主动了配置资源，并确定可于2026年内立即启动实施。
胡国勇在会上发表总结讲话时指出，政府已筛选出20个战略技术领域，并向10个部门下达了具体任务。各部门须立即从准备阶段转入实际实施阶段，重点形成具体产品、技术和企业，确保取得清晰、可见、可量化且具有实质成效的成果。
胡国勇要求，在2026年6月内完成《高科技法》实施细则的制定工作，其中需重点关注与战略技术相关的内容；同时研究并提出识别、认证机制并标识战略技术产品。
关于第808/QĐ-TTg号决定的落实工作，胡国勇责成科技部汇总各部门提出的任务，组织评审并指导实施。各部门须主动配置人力与资源，明确实施目标、成果和进度，力争在2026年内能取得具体成果。对于超出权限范围的困难和障碍，应及时上报政府，以寻找解决方案。
另外，科技部加快完善国家重点研究中心、实验室发展方案，为战略技术的研发提供服务，同时开展战略技术领域高素质人力资源培训等。
胡国勇强调，必须采取果断有力的行动，统筹推进各项工作，以实际成效作为衡量标准，要求各部门、单位尽快细化工作任务，明确责任分工，抓好组织实施，尽快形成战略技术产品，助力提升国家竞争力等。（完）