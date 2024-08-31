胡伯伯遗嘱履行55周年：独立、民族精神、爱国情怀与坚强意志的象征

“对于旅居中国越南人社群乃至海外越南人社群来说，胡志明主席是独立、民族精神、爱国情怀与坚强意志的象征”。旅居重庆—四川越南人协会主席阮氏兰博士在接受越通社驻中国记者采访时如是强调。

阮氏兰表示，胡志明主席在其革命生涯中已把毕生无私奉献给了民族解放事业，使国家获得独立与自由，与五大洲强国并驾齐驱。因此，海外越南人始终对胡志明主席和祖国怀有深厚的感情。无论身在何处，从事什么工作，海外越南人的心中始终铭记着胡伯伯的形象和敬爱的祖国形象，心系祖国情系家乡。

胡伯伯生前十分关心海外越南人社群，也为国内公民和海外外越南人的联系夯实坚实基础。旅居海外13年的阮氏兰评价称，越南党和国家所出台的海外越南人相关政策具有继承性、符合性、准确性和一惯性，对加强国内公民与海外越南人之间联系起着举足轻重的作用。

在阮氏兰看来，党和国家给予的特别关注和出台的符合政策使得海外越南人对家乡更加充满信心和骄傲。旅居中国越南人乃至海外越南人十分珍惜党和国家的关心，其有助于加深侨胞们对祖国的感情，凝聚民族大团结力量，激发民族自豪感，增强侨胞们对祖国建设与捍卫事业的责任意识等。

阮氏兰表示，旅居中国越南人社群不仅对所住地的发展做出贡献，还为推动越中两国关系发展献智献力。

阮氏兰强调，海外越南人是越南民族不可分割的一部分和重要的资源。不管身在何处，同胞们一向心系祖国，与祖国血肉相连等。（完）