联合国高度评价越南在克服战争遗留后果所做的努力以及在维和行动中发挥的作用

6月13日下午在河内，联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦会见了越南媒体记者。联合国副秘书长高度评价越南在克服战争遗留后果方面所作出的巨大努力以及对全球维和行动的积极贡献。



越南仍面临战争遗留爆炸物带来的巨大挑战，全国约有17.7%的领土受污染。凭借当前的能力水平，每年只能清除约4万至5万公顷的土地，这意味着要完成对估计560万公顷受污染土地的全部清除工作，可能需要150至180年。未清除的爆炸物严重阻碍越南的经济社会发展，影响基础设施项目、农业耕作和教育活动。



然而，面对如此巨大的挑战，越南展现出了“极为强烈的政治决心”和自主自强的精神，制定了宏伟的目标，即到2065年，基本完成对0.5米深的地雷和未爆炸物的清除工作。



拉克鲁瓦强调，在处理未爆炸物遗留问题时，必须将排雷行动与经济社会发展及可持续发展目标有机结合，采取协调一致的综合方式。他还总结了越南在该领域可以与国际社会分享的三条重要经验教训，即强有力的政治决心和国家主导精神；坚实的体制基础以及关于爆炸物处理行动的明确政策导向。

联合国副秘书长强调，联合国承诺将继续支持越南在克服战争遗留爆炸物方面的努力，确保人民能够过上安全与和平的生活。联合国高度评价越南作为一个非常负责任和积极的成员国，始终支持多边主义以及与联合国的可持续合作关系。越南被视为在克服爆炸物遗留问题方面具有明确行动框架和强大政治决心的“典范”。



联合国副秘书长评价称，除了在清除战争遗留爆炸物方面所做的努力之外，越南在参与联合国维和行动方面也做出了积极贡献，受到了联合国的高度评价。



越南维和部队，包括在阿比耶伊的警察官员和工兵单位，以及在南苏丹的二级野战医院，做出了显著贡献，受到了当地社会的高度评价。越南公安部目前也在培训干部和官员，为参与该维和部队做好准备。



联合国副秘书长让－皮埃尔·拉克鲁瓦强调：“我们高度重视并感谢越南对联合国维和部队乃至联合国整体活动的支持。”（完）