联合国高度评价越南军医官兵和维和警察在南苏丹作出的贡献

越通社驻联合国记者报道，越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在会议上致辞时强调，越南愿意通过部署和参与支持活动，与所在国社区密切联系，包括女性维和官兵扮演者非常重要的作用等继续为联合国南苏丹特派团的维和行动做出贡献。



联合国秘书长南苏丹事务代表兼南苏丹特派团负责人海索姆（Nicholas Haysom）在与邓黄江大使交谈时高度赞赏越南二级野战医院军医官兵和维和警察在联合国南苏丹特派团的积极贡献、效率、创造力、克服困难的努力和高度的纪律性。



邓黄江大使对联合国南苏丹特派团领导人对越南维和部队圆满完成任务的关注和创造便利条件表示感谢，并重申越南承诺今后继续派遣军队和警察参与联合国维和行动，特别是在联合国南苏丹特派团。（完）