联合国高度评价在UNISFA的越南维和部队

据《人民军队报》报道，10月19日（当地时间），由越共中央委员、国防部副部长、跨部门工作组组长、越南参加联合国维和行动国防部指导委员会主任黄春战上将率的工作团与联合国阿卜耶伊临时安全部队特派团（UNISFA）举行工作会议。

越共中央委员、公安部副部长黎国雄中将随团。

UNISFA职能机关代表分享了特派团的实地情况、组织结构和主要活动。联合国阿卜耶伊临时安全部队代理司令Abu Syed Mohammod Bakir准将和特派团职能机关高度评价越南维和部队的业务水平和专业性。虽然刚部署并且遇到很多困难，但是在UNISFA执行任务的一号工兵队和工作组已执行了由特派团交付的多项难度高的任务，如：建设厂房、保障通往特派团的主干道和阿卜耶伊各条街道通畅无阻；修缮特派团的野战机场，巩固特派团各单位的军营。此外，一号工兵队在特派团的建议和允许基础上正在落实一些人道主义活动。

黄春战上将在工作会上发表讲话时强调称，参加联合国维和行动一事兑现了越南对国际社会的政治承诺，为解决安全问题、为国际和地区的重建和发展营造和平环境。除了部署军队力量，越南也正在积极进行训练、派遣警察力量到联合国各特派团，其中已有一名警察军官在联合国总部执行任务和三名警察军官在南苏丹特派团执行任务。

黄春战上将评价说，迄今，越南维和部队已出色完成UNISFA特派团交付的任务；同时对UNISFA特派团指挥和直属机关所给予的支持表示感谢。未来时间，黄春战上将建议特派团为越南维和部队及时更新阿卜耶伊地区和相关区域的情况；由于越南维和部队驻军之地距特派团总部较远，希望特派团在发生政治安全紧张局势、冲突的时候加大对越南维和部队的支持力度；与所在地政府沟通，让越南的货物尽快通关并运输到阿卜耶伊，保障一号工兵队开展在当地的任务；珍重邀请联合国和UNISFA特派团派遣干部赴越南，在越南部署二号工兵队前进行检查、评价和咨询；继续支持和向联合国提议邀请越南继续部署个人和单位到UNISFA特派团执行任务。

黎国雄中将肯定，关于UNISFA特派团的信息和越南维和部队在特派团执行任务的成果是非常有益的，让越南进一步了解和考虑在未来时间派遣公安干部和力量赴特派团执行任务的可能。（完）